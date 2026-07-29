Resultados Chontico Día último sorteo hoy, miércoles 29 de julio de 2026: números ganadores

En la mitad del año, la expectativa entre los miles de colombianos que confían en los juegos de azar se renueva con cada jornada. Este miércoles 29 de julio de 2026, el sorteo del Chontico Día, uno de los chances con mayor arraigo y popularidad en todo el territorio nacional, cumple con un nuevo encuentro frente a la suerte, operado bajo los estándares de transparencia y el control de los entes reguladores como Coljuegos.



Número Ganador Chontico Día, miércoles 29 de julio

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A continuación, dejamos dispuesto el espacio oficial para publicar la combinación de la fortuna tan pronto concluya el escrutinio de la tarde:



Número ganador:

La quinta:

(Nota: El número ganador será actualizado en tiempo real una vez finalice la transmisión oficial por el canal Telepacífico y los concesionarios autorizados expidan el reporte final).



¿Cómo funciona y cuál es el plan de premios?

El mecanismo de extracción se realiza a través de tómbolas electromecánicas que eligen, de forma aleatoria, balotas numeradas del 0 al 9 para formar una combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999). Adicionalmente, el juego cuenta con el sistema de la quinta balota, un incentivo complementario que habilita modalidades multiplicadoras y mayores acumulados.

El esquema de retribución está estrictamente sujeto a la regulación colombiana para los juegos de suerte y azar. Sobre el valor neto apostado (descontando el IVA), las modalidades de cobro pagan de la siguiente forma:



Cuatro cifras (Directo): Retribuye 4.500 veces lo apostado al acertar todos los números en el orden exacto.

Retribuye 4.500 veces lo apostado al acertar todos los números en el orden exacto. Cuatro cifras (Combinado): Paga 308 veces el valor jugado al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Paga 308 veces el valor jugado al acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras (Directo): Entrega 400 veces lo apostado al acertar las últimas tres cifras en orden.

Entrega 400 veces lo apostado al acertar las últimas tres cifras en orden. Tres cifras (Combinado): Paga 83 veces el valor jugado.

Paga 83 veces el valor jugado. Dos cifras ("La pata"): Paga 50 veces lo apostado.

Paga 50 veces lo apostado. Una cifra ("La uña"): Retribuye 5 veces el valor de la apuesta.

¿Cómo jugar y cuánto se puede apostar?

Participar es sumamente accesible. Cualquier persona mayor de edad solo necesita dirigirse a un punto de venta autorizado de las redes oficiales (como SuperGIROS, Gane o Paga Todo). El apostador indica el número de su preferencia y escoge a cuántas cifras desea apuntar.



El tiquete mínimo legal parte habitualmente desde los $500 pesos, con la posibilidad de subir el monto según las pretensiones del jugador hasta un máximo sugerido por formulario de $25.000 pesos, lo que lo convierte en una alternativa altamente flexible para cualquier bolsillo.



¿Qué hacer si resulta ganador para reclamar el premio?

Si la suerte le sonríe en el sorteo de hoy, es determinante seguir estos pasos legales e institucionales para hacer efectivo el cobro:



Custodiar el tiquete físico: El formulario es un título valor al portador. Debe conservarlo en óptimas condiciones, libre de tachaduras, dobleces marcados, roturas o humedad, pues de lo contrario perderá su validez. Reclamar premios menores: Si el importe está por debajo de los topes de retención fijados por la ley (menos de 48 UVT), puede cobrarlo de manera inmediata en efectivo presentándose con su cédula de ciudadanía original en cualquier punto de la red donde adquirió el chance. Reclamar premios mayores: Cuando la ganancia es considerable (especialmente si supera las 182 UVT), el trámite debe hacerse en las oficinas administrativas del concesionario. Deberá presentar su cédula original junto a una fotocopia, el RUT actualizado y un certificado bancario vigente, ya que el desembolso de cuantías altas se realiza por transferencia electrónica o cheque por razones de seguridad. Tenga en cuenta que a estos premios se les deduce el correspondiente impuesto legal sobre ganancias ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.