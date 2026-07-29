Qué falta para que posesión de De la Espriella pueda realizarse en Cali tras aprobación en Cámara

La Cámara de Representantes aprobó la proposición para trasladar el Congreso a Cali el próximo 7 de agosto con motivo de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella. La iniciativa recibió 117 votos a favor y 7 en contra, pero no contó con la aprobación del Pacto Histórico, que se retiró del recinto antes de que empezara la votación.

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Uno de los miembros del partido del gobierno saliente, David Alejandro Toro, cuestionó el traslado y dijo que debía revisarse “si vale pena en el tema económico, en el tema legal, en el tema jurídico, en el tema comunicacional, ¿por qué la posesión de este señor, que dice que quiere hacerlo en Cali, cuando les prometió a los colombianos, especialmente a los que votaron por él, que iba a ser una posesión austera?”. La oposición ya dijo que no asistirá a la posesión.

Entretanto, Carol Borda, de la bancada Salvación Nacional que presentó la proposición para que se realice en Cali el cambio de mando del Gobierno nacional, recordó que “la Constitución nos permite acompañar la posesión presidencial en Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Qué lindo que esta Cámara de Representantes le deje ese mensaje a Cali que sí le importa el territorio, que sí le importa ir, no solamente a la región, también recuperarla; esto no es solo un mensaje de descentralización sino de recuperar el territorio”.



¿Cuándo se sabrá si De la Espriella podrá posesionarse en Cali?

El Senado había aprobado que el acto protocolario podía realizarse en Cauca. Sin embargo, el presidente electo pidió que el lugar se cambiara a Cali. Aunque la Cámara ya lo aprobó, ahora la proposición deberá ser votada nuevamente por el Senado por el traslado solicitado por el gobierno entrante. El trámite se dará este 29 de julio, cuando se espera que finalmente se conozca dónde jurará el mandatario y se le impondrá la banda presidencial por parte del senador Honorio Henríquez.



En ese debate está planteado un nuevo pronunciamiento desde la oposición, representada en el Pacto Histórico. Se buscará lograr la mayoría en la votación para que la decisión de la posesión en Cali, el próximo 7 de agosto, sea ratificada por la corporación legislativa en la capital del Valle del Cauca, donde ya está activado un dispositivo de seguridad para garantizar la normalidad en el anunciado acto, que contará con autoridades del orden nacional y representantes del cuerpo diplomático y del orden internacional.



Si se aprueba la posesión en Cali, esta no se realizaría en una guarnición militar, como lo había planteado inicialmente De la Espriella, sino en el recinto Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo, centro de eventos multifuncional ubicado dentro del campus de la Universidad Santiago de Cali, que tiene aforo para 2.200 personas. Luego, se prevé que se dirija al Batallón Pichincha, a 2 kilómetros del lugar, para saludar a los uniformados. Si el tiempo lo permite, después realizaría un consejo de seguridad en la Escuela Militar de Aviación de la Fuerza Aeroespacial. (Lea también: Así se prepara Cali para ser posible sede de la posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto)

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL