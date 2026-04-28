Precio del dólar hoy 28 de abril de 2026: así está la Tasa Representativa del Mercado este martes

El precio del dólar en Colombia para este martes, 28 de abril de 2026, quedó fijado por la Tasa Representativa del Mercado en 3.593,17 pesos, de acuerdo con la certificación oficial vigente para la jornada. La comparación directa con el pasado lunes 27 de abril muestra una variación puntual y medible. Ese día, la TRM estuvo en 3.551,17 pesos, lo que significa que el precio del dólar sube 42 pesos en una sola sesión. En términos porcentuales, el avance equivale a 1,18 %. Se trata del mayor ajuste diario registrado en la última semana de abril y rompe la secuencia de descensos que dominó varios tramos del mes.



El movimiento del martes 28 revierte, al menos de manera temporal, la tendencia que se venía observando en jornadas previas. Entre el miércoles 22 y el lunes 27 de abril, el precio del dólar acumuló una reducción gradual que lo llevó desde niveles cercanos a 3.576 pesos hasta el mínimo mensual de 3.551,17 pesos, valor que se tocó precisamente el lunes. Al analizar el comportamiento acumulado de abril de 2026, el balance sigue siendo negativo para la divisa estadounidense frente al peso colombiano. El mes comenzó el 1 de abril con una Tasa Representativa del Mercado de 3.660,10 pesos. Con el nivel actual de 3.593,17 pesos, la diferencia es de 66,93 pesos a la baja. En porcentaje, esto representa una caída de 1,83 % en lo transcurrido del mes.

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Durante abril de 2026, el precio del dólar se movió dentro de un rango bien definido. El valor más alto del mes se dio el 8 de abril, cuando la TRM alcanzó 3.678,19 pesos. El nivel más bajo se registró el 27 de abril, con 3.551,17 pesos. Entre ambos extremos, la diferencia es de 127,02 pesos, lo que da cuenta de la amplitud de las variaciones dentro del mismo mes.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad

Precio de compra

Precio de venta

Bogotá D.C. $ 3.610 $ 3.660 Medellín $ 3.570 $ 3.710 Cali $ 3.520 $ 3.650 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.600 $ 3.650 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del dólar para la semana del 27 de abril al 1 de mayo de 2026?

Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, explicó en Noticias Caracol que "seguimos en un escenario de incertidumbre con un nuevo elemento de peso: la reunión del FOMC del miércoles. La convergencia entre el conflicto energético sin resolución y la decisión de política monetaria más esperada del año crea una semana de bifurcación clara para los mercados".

"En un escenario favorable para las monedas emergentes, la Fed mantiene tasas sin cambios y el Comité adopta un tono optimista respecto la inflación, lo que aliviaría la presión sobre el dólar. Si a eso se suma alguna señal positiva en las negociaciones de paz o una modesta caída del WTI, el COP podría apreciarse. Bajo este escenario, el USD COP podría ceder hacia la zona de 3,500–3,540. En un escenario adverso, la Fed mantiene tasas pero el Comité adopta un tono más hawkish de lo esperado, señalando que el escenario de inflación energética persistente aleja cualquier posibilidad de recorte en el año. Este giro en la comunicación fortalecería al dólar, presionaría las tasas largas al alza y generaría una nueva oleada vendedora sobre emergentes. En ese caso el USD COP podría retornar hacia la zona de 3,650–3,750", agregó el experto.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL