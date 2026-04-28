¿Buscando trabajo? Festival de empleo en Cundinamarca tiene 4.500 vacantes en más de 50 empresas

La Gobernación de Cundinamarca abre sus puertas este martes para llevar a cabo un masivo Festival de Empleo, una iniciativa que busca vincular a miles de ciudadanos al mercado laboral formal. El evento se desarrolla en la sede de la Gobernación, ubicada en la avenida calle 26 con carrera 50, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.



Perfiles disponibles en el Festival de Empleo

En esta jornada participan más de 50 empresas de diversos sectores, las cuales ofrecen un total de 4.500 vacantes. La convocatoria está diseñada para cubrir una amplia gama de niveles educativos y experiencia:



900 vacantes están dirigidas a profesionales de distintas áreas.

Más de 3.000 cupos disponibles para técnicos y mano de obra no calificada.

Hoy hay una feria de empleo en la Gobernación de Cundinamarca. ¿Cuántas vacantes hay? ¿A dónde deben asistir las personas interesadas?



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"A diferencia de una feria tradicional, la jornada integrará espacios de formación, evaluaciones de inglés y asesoría personalizada, con el propósito de mejorar las condiciones de empleabilidad de los participantes y facilitar procesos de selección más efectivos. La actividad contará con la articulación de entidades como Colsubsidio, HoyTrabajas y el SENA, que aportarán herramientas de formación y acompañamiento en la búsqueda de empleo. Además, el Festival incluirá mercados campesinos, integrando oferta laboral con dinamización económica local.", informó la Alcaldía de Bogotá.

Uno de los proyectos destacados que busca talento humano en este festival es el Regiotram de Occidente. Esta importante obra de infraestructura requiere personal para cargos como ayudantes de construcción, maestros de obra e ingenieros especializados. Más allá de la oferta de vacantes, el festival ofrece un componente de formación y acompañamiento. Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, dijo que Noticias Caracol que los asistentes pueden participar en talleres y jornadas de capacitación diseñados para mejorar sus condiciones de ingreso al mundo laboral. Entre los servicios disponibles se encuentran:



Orientación profesional: ayuda para identificar el perfil de cada persona y guiarla hacia las empresas pertinentes.

Optimización de hojas de vida: jornadas de acompañamiento para aprender a diligenciar correctamente este documento y conocer "tips" básicos que pueden marcar la diferencia en un proceso de selección.

Fortalecimiento de habilidades: espacios para generar destrezas que faciliten el reclutamiento en empleos dignos y con vinculación directa.

¿Cómo participar en el Festival de Empleo?

Los interesados tienen dos opciones para postularse:



Registro virtual: diligenciar la hoja de vida a través de la página web de la Gobernación de Cundinamarca, ingresando al banner identificado como "Festival de Empleo".

Asistencia presencial: quienes no hayan realizado el registro digital pueden acercarse directamente a la Gobernación con su hoja de vida básica para recibir atención y asesoría inmediata.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL