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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy 7 de abril de 2026: baja la Tasa Representativa del Mercado este martes

Precio del dólar hoy 7 de abril de 2026: baja la Tasa Representativa del Mercado este martes

El precio de la moneda estadounidense hoy refleja una variación diaria negativa de 11,40 pesos frente al lunes 6 de abri. ¿Cómo se cotiza el dólar en casas de cambio?

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Dólar hoy, 7 de abril de 2026, en Colombia: cómo está la TRM
Dólar hoy, 7 de abril de 2026, en Colombia: cómo está la TRM -
Getty Images

El precio del dólar en Colombia para hoy, martes 7 de abril de 2026, quedó fijado por la Superintendencia Financiera en 3.664,41 pesos, valor correspondiente a la Tasa Representativa del Mercado vigente para esta jornada. Este valor representa una variación diaria negativa de 11,40 pesos frente al lunes 6 de abril, cuando la TRM se ubicó en 3.675,81 pesos. En términos porcentuales, la diferencia entre ambas jornadas equivale a una caída de 0,31% en un solo día.

El 1 de abril, la TRM fue de 3.660,10 pesos, lo que implica que el valor actual solo se ubica 4,31 pesos por encima de ese punto. Esa diferencia equivale a un aumento acumulado de 0,12% en lo que va de abril. Al poner el foco en marzo de 2026, el comportamiento del precio del dólar ofrece un marco más amplio para entender el nivel actual. El mes comenzó el 1 de marzo con una TRM de 3.766,30 pesos y cerró el 31 de marzo en 3.669,96 pesos. La diferencia entre el inicio y el cierre fue de -96,34 pesos, lo que se traduce en una variación mensual de -2,56%.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

CiudadPrecio de compraPrecio de venta
Bogotá D.C.$ 3.640$ 3.710
Medellín$ 3.550$ 3.700
Cali$ 3.600$ 3.760
Cartagena$ 3.750$ 3.980
Cúcuta$ 3.620$ 3.660
Pereira$ 3.730$ 3.800

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA
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