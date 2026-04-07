Precio del dólar hoy 7 de abril de 2026: baja la Tasa Representativa del Mercado este martes

El precio del dólar en Colombia para hoy, martes 7 de abril de 2026, quedó fijado por la Superintendencia Financiera en 3.664,41 pesos, valor correspondiente a la Tasa Representativa del Mercado vigente para esta jornada. Este valor representa una variación diaria negativa de 11,40 pesos frente al lunes 6 de abril, cuando la TRM se ubicó en 3.675,81 pesos. En términos porcentuales, la diferencia entre ambas jornadas equivale a una caída de 0,31% en un solo día.



El 1 de abril, la TRM fue de 3.660,10 pesos, lo que implica que el valor actual solo se ubica 4,31 pesos por encima de ese punto. Esa diferencia equivale a un aumento acumulado de 0,12% en lo que va de abril. Al poner el foco en marzo de 2026, el comportamiento del precio del dólar ofrece un marco más amplio para entender el nivel actual. El mes comenzó el 1 de marzo con una TRM de 3.766,30 pesos y cerró el 31 de marzo en 3.669,96 pesos. La diferencia entre el inicio y el cierre fue de -96,34 pesos, lo que se traduce en una variación mensual de -2,56%.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.640 $ 3.710 Medellín $ 3.550 $ 3.700 Cali $ 3.600 $ 3.760 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.620 $ 3.660 Pereira $ 3.730 $ 3.800

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL