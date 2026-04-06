Precio del dólar hoy 6 de abril de 2026: así está la Tasa Representativa del Mercado este lunes

El precio del dólar en Colombia para este lunes, 6 de abril de 2026, se fijó por la Superintendencia Financiera en 3.675,81 pesos por unidad. La Tasa Representativa del Mercado de hoy muestra una subida frente al dato vigente el pasado miércoles 1 de abril de 2026, cuando el precio del dólar se ubicó en 3.660,10 pesos. La diferencia entre ambas cotizaciones es de 15,71 pesos, lo que equivale a una variación de 0,43% en apenas cinco días calendario.



Al poner en contexto el dato actual con lo ocurrido en marzo de 2026, el contraste es claro. El mes anterior inició con un precio del dólar en 3.766,30 pesos el 1 de marzo y cerró el 31 de marzo en 3.669,96 pesos. La caída mensual fue de 96,34 pesos, equivalente a una variación de -2,56%. Durante marzo, el promedio mensual del precio del dólar fue de 3.717,56 pesos, valor que se mantuvo por encima del cierre definitivo del mes. El mínimo registrado fue 3.668,89 pesos, alcanzado en los últimos días del mes, mientras que el máximo llegó a 3.797,64 pesos en la primera semana. La diferencia entre el punto más alto y el más bajo fue de 128,75 pesos.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.610 $ 3.720 Medellín $ 3.600 $ 3.750 Cali $ 3.600 $ 3.760 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.640 $ 3.680 Pereira $ 3.730 $ 3.800

El euro cae tras el encarecimiento del petróleo y la aversión al riesgo

El euro bajó este tras el encarecimiento del petróleo y la aversión al riesgo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera en un discurso a la nación que va a intensificar los ataques a Irán. El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1548 dólares, frente a los 1,1619 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

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El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1525 dólares. Trump subraya que está a punto de lograr sus objetivos contra Irán, al que promete atacar con "mucha fuerza" durante las próximas semanas, sin concretar mayores detalles sobre el futuro de la operación militar, como un eventual despliegue de tropas sobre el terreno.

Estas declaraciones desencadenaron incertidumbre y aversión al riesgo en los mercados y la búsqueda de activos refugio como el dólar. El encarecimiento del crudo, que se disparó de nuevo un 7,6 % y superó los 108 dólares, presiona a la baja al euro porque se paga en dólares y porque debilita a la economía de la eurozona, que es importadora de petróleo.



El gobernador del banco central de Lituania, Gediminas Simkus, dijo el jueves que es demasiado pronto para predecir qué hará el BCE con los tipos de interés en la reunión de política monetaria de finales de abril, pero estas declaraciones apenas tuvieron repercusión en el cambio del euro.



El euro se pagó el miércoles por encima de 1,16 dólares, máximo desde hace una semana, tras el aumento de la tolerancia al riesgo dadas las esperanzas de un alto el fuego en la guerra en Irán después de que Trump dijera que Estados Unidos va a terminar los ataques a Irán en dos o tres semanas. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1509 y 1,1598 dólares.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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