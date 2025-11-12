Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Hoy miércoles, 12 de noviembre, se realiza un nuevo sorteo del chance El Dorado Mañana. Este comienza a las 11 de la mañana y será transmitido por los canales oficiales autorizados para este tipo de sorteos. Tenga presente que El Dorado Mañana forma parte de los juegos de azar regulados en Colombia y es autorizado por Coljuegos.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
Una vez concluido el sorteo, la información con los números extraídos se habilitará para consulta en los canales oficiales y en los establecimientos autorizados. Quienes hayan realizado apuestas podrán revisar los resultados y confirmar si su combinación coincide, siguiendo el procedimiento definido por la entidad operadora.
El número ganador del sorteo del Dorado Mañana es 9315. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este viernes:
El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:
Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Dorado Mañana
|11 noviembre 2025
|2839-7
|Dorado Mañana
|10 noviembre 2025
|1697-8
|Dorado Mañana
|08 noviembre 2025
|5452-6
|Dorado Mañana
|07 noviembre 2025
|0638-8
|Dorado Mañana
|06 noviembre 2025
|7387-2
|Dorado Mañana
|05 noviembre 2025
|5605-0
|Dorado Mañana
|04 noviembre 2025
|7184-1
|Dorado Mañana
|01 noviembre 2025
|3486-1
|Dorado Mañana
|31 octubre 2025
|0900-4
|Dorado Mañana
|30 octubre 2025
|7052-6
|Dorado Mañana
|29 octubre 2025
|0109-2
|Dorado Mañana
|28 octubre 2025
|8026-2
|Dorado Mañana
|27 octubre 2025
|6872-5
|Dorado Mañana
|25 octubre 2025
|9054-4
|Dorado Mañana
|24 octubre 2025
|3422-1
|Dorado Mañana
|23 octubre 2025
|5074-8
El proceso para recibir los premios del chance El Dorado varía según el valor obtenido y el medio utilizado para realizar la apuesta. Cuando el monto ganado es igual o inferior a tres millones de pesos, el cobro puede efectuarse directamente en el mismo establecimiento autorizado donde se registró la jugada, presentando el comprobante original.
Para montos superiores, el trámite debe realizarse en las oficinas centrales de la entidad operadora. En este caso, es necesario presentar el tiquete en condiciones legibles junto con el documento de identidad, con el propósito de verificar la información y cumplir con los lineamientos establecidos para el desembolso.
Publicidad
En el caso de apuestas realizadas a través de plataformas digitales, existe la opción de recibir el pago mediante transferencia electrónica. Para ello, el usuario debe completar un proceso de validación de identidad y entregar la documentación solicitada. Es indispensable conservar el tiquete sin alteraciones, ya que constituye el único respaldo válido para reclamar el premio. Cabe señalar que todos los pagos están sujetos a las disposiciones fiscales vigentes, lo que implica la aplicación de retenciones que pueden afectar el valor neto recibido.
Antioqueñita Día
Dorado Mañana
La Culona Día
Cafeterito Tarde
Fantástica Día
El Samán de la Suerte
Paisita Día
Chontico Día
Sinuano Día
La Caribeña Día
Motilón Tarde
Dorado Tarde
Pijao de Oro
Super Astro Sol
Paisita Noche
Chontico Noche
Fantástica Noche
La Culona Noche
Motilón Noche
Cafeterito Noche
Super Astro Luna
Sinuano Noche
La Caribeña Noche
Dorado Noche
Paisa Lotto
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL