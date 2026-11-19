Avanza la tercera semana del penúltimo mes del año y los apostadores en toda Colombia centran su atención en una nueva jornada de suerte y azar. Este jueves 19 de noviembre de 2026, miles de jugadores siguen de cerca el sorteo del Super Astro Sol, una modalidad consolidada en el país que combina la tradición numérica del chance con la influencia de los signos del zodiaco.

Para esta edición de jueves, presentamos la cobertura informativa organizada iniciando con el espacio oficial para los resultados de las 4:00 p. m., seguido del marco institucional, el procedimiento para reclamar premios, la mecánica de juego y la tabla detallada de ganancias.



Resultados oficiales Super Astro Sol: Jueves 19 de noviembre de 2026

El sorteo se lleva a cabo puntualmente a las 4:00 p. m. (hora colombiana) con transmisión en directo a través de la señal abierta del Canal Uno y bajo la estricta supervisión de los delegados de las autoridades competentes. La combinación ganadora de esta tarde se registrará aquí una vez finalice el proceso:

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Número ganador (4 cifras): [ 3712 ]

Signo zodiacal: [ Tauro ]



Aviso de verificación: Antes de iniciar cualquier trámite de cobro, contraste siempre el código de barras de su tiquete original en las terminales autorizadas de SuperGIROS o Su Red.



Respaldo institucional y aporte a la salud pública

Este juego de suerte y azar es operado por la firma Corredor Empresarial S.A. y cuenta con la regulación y vigilancia permanente de Coljuegos. En cumplimiento de la legislación vigente en Colombia, un porcentaje significativo de los ingresos recaudados por la venta de cada formulario se transfiere directamente a la financiación del sistema de salud pública en todo el territorio nacional.



Requisitos y pasos para reclamar un tiquete ganador

Si su boleto resulta favorecido en la jornada de este jueves, tenga en cuenta las siguientes disposiciones oficiales para hacer efectivo su dinero:



Integridad del tiquete: Presentar el formulario físico original en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras ni daños por humedad. Cobro de cuantías menores: Se realiza directamente en los puntos físicos de las redes aliadas (SuperGIROS o Su Red) presentando la cédula de ciudadanía original. Cobro de cuantías mayores: Para montos elevados, el ganador debe acudir a las sedes administrativas autorizadas con el tiquete original y una fotocopia de la cédula ampliada al 150%. Retención tributaria: Conforme al Estatuto Tributario vigente en Colombia, a los premios de juegos de suerte y azar se les aplica un descuento del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

¿Cómo se juega y cuáles son los límites de apuesta?

La dinámica del Super Astro Sol destaca por su accesibilidad y rapidez al momento de diligenciar el formulario en los puntos autorizados:



Combinación numérica y astral: El usuario debe elegir un número de cuatro cifras (dentro del rango comprendido entre el 0000 y el 9999) y asociarlo de manera obligatoria a uno de los 12 signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

El usuario debe elegir un número de (dentro del rango comprendido entre el 0000 y el 9999) y asociarlo de manera obligatoria a uno de los (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). Límites de inversión: Cada tiquete permite realizar apuestas desde un monto mínimo de $500 pesos hasta un techo máximo de $10.000 pesos .

Cada tiquete permite realizar apuestas desde un monto mínimo de hasta un techo máximo de . Modalidades de elección: El jugador puede seleccionar su combinación de forma manual o solicitar al sistema la opción "automático" para una asignación aleatoria.

Plan de premios y funcionamiento del multiplicador

A diferencia de las loterías convencionales que dividen una bolsa común entre varios acertantes, Super Astro Sol opera bajo un sistema de contrapartida. Esto significa que el pago es individual y se calcula multiplicando el valor apostado según el nivel de coincidencia:



Acierto de 4 cifras + signo exacto: Multiplica por 42.000 veces el valor apostado (un tiquete de $1.000 pesos paga $42.000.000).

Multiplica por el valor apostado (un tiquete de $1.000 pesos paga $42.000.000). Acierto de 3 cifras + signo exacto: Multiplica por 1.000 veces el valor apostado (un tiquete de $1.000 pesos paga $1.000.000).

Multiplica por el valor apostado (un tiquete de $1.000 pesos paga $1.000.000). Acierto de 2 cifras + signo exacto: Multiplica por 100 veces el valor apostado (un tiquete de $1.000 pesos paga $100.000).

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.