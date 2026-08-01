Resultados Dorado Noche, último sorteo hoy sábado 1 de agosto de 2026: números ganadores

El chance Dorado Noche jugó un nuevo sorteo este sábado y miles de apostadores en Colombia están atentos para verificar si la suerte estuvo de su lado. A continuación, consulte las cifras oficiales presentadas en la más reciente transmisión.



¿Qué número cayó en el chance Dorado Noche?

Los juegos de azar en el país mantienen la expectativa de quienes buscan transformar su suerte con combinaciones de tres y cuatro cifras. La combinación seleccionada en esta oportunidad para el premio principal se detalla a continuación:



Números ganadores: 6031

6031 La quinta cifra: 7

Para los apostadores que juegan modalidades derivadas como las tres últimas o las tres primeras cifras, la validación del tiquete resulta fundamental para determinar la entrega de incentivos económicos menores o aproximaciones. La confirmación exacta de cada tiquete debe realizarse siempre en los puntos de venta autorizados a nivel nacional o mediante las plataformas digitales oficiales de los operadores de apuestas permanentes.



¿Cómo cobrar un premio de Dorado Noche en Colombia?

Si su tiquete resultó ganador en esta jornada, es indispensable seguir un procedimiento de verificación para garantizar la reclamación del dinero sin contratiempos. Los pasos y requisitos varían según el monto obtenido.



Requisitos para el cobro del incentivo

Presentación del tiquete original: El boleto debe estar en perfectas condiciones, sin tachaduras, enmiendas ni roturas que impidan la lectura del código de barras o la serie.

El boleto debe estar en perfectas condiciones, sin tachaduras, enmiendas ni roturas que impidan la lectura del código de barras o la serie. Documento de identidad: Es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original o la cédula de extranjería vigente.

Es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original o la cédula de extranjería vigente. Formulario de reclamación: Para montos superiores a un valor determinado por el operador, se debe diligenciar el formulario de identificación de ganadores.

Es recomendable acercarse a la red comercial autorizada donde adquirió el boleto o a las sedes principales del distribuidor para iniciar el trámite correspondiente.



Retenciones de ley y ganancias ocasionales

En Colombia, todos los premios de los juegos de suerte y azar están sujetos a las normativas tributarias vigentes establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



Descuentos aplicables al premio

Impuesto a las ganancias ocasionales: Todo premio que supere el tope fijado por la ley en Unidades de Valor Tributario (UVT) tiene una retención en la fuente automática.

Todo premio que supere el tope fijado por la ley en Unidades de Valor Tributario (UVT) tiene una retención en la fuente automática. Pago neto: El operador de apuestas realiza el descuento del porcentaje correspondiente en el momento exacto de la entrega del dinero, por lo cual el ganador recibe el valor neto estipulado.

Es importante revisar la liquidación emitida por la entidad pagadora para verificar la transparencia del proceso conforme a la legislación colombiana.



Importancia de jugar legal y el rol de Coljuegos

La compra de juegos de suerte y azar en establecimientos no autorizados representa un riesgo significativo para la seguridad del consumidor y afecta los recursos destinados a la salud pública en el territorio nacional.



Ventajas de las apuestas autorizadas

Garantía de pago: Los operadores regulados cuentan con las reservas financieras requeridas para respaldar cada sorteo.

Los operadores regulados cuentan con las reservas financieras requeridas para respaldar cada sorteo. Aporte a la salud: Una fracción de cada apuesta efectuada en la red legal se destina directamente al financiamiento del sistema de salud de los colombianos.

Una fracción de cada apuesta efectuada en la red legal se destina directamente al financiamiento del sistema de salud de los colombianos. Supervisión constante: Coljuegos, la empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar los juegos de suerte y azar, monitorea permanentemente el cumplimiento de los estándares de transparencia y aleatoriedad en el país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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