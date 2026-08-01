Resultados Lotería del Cauca, último sorteo hoy sábado 1 de agosto de 2026: números ganadores

Miles de apostadores en toda Colombia permanecen a la expectativa por la realización del sorteo oficial de la Lotería del Cauca, uno de los juegos de azar más codiciados del país por su millonario plan de premios. Los participantes buscan verificar la combinación afortunada de esta noche para conocer si se convierten en los nuevos poseedores del gran acumulado de la jornada.



¿Qué número cayó en la Lotería del Cauca?

El sorteo principal de la Lotería del Cauca ofrece bolsas millonarias en juego y distribuye sus premios según el billete o fracción adquirida. Las cifras oficiales confirmadas corresponden a la siguiente combinación:



Premio Mayor: 1378

1378 Serie: 178

Proceso para reclamar los premios de la Lotería del Cauca

Los ciudadanos que resulten afortunados en el sorteo deben seguir una serie de pasos indispensables para hacer efectivo su cobro de manera legal y segura. En primer lugar, es obligatorio conservar el billete original de la lotería o la fracción física en perfecto estado. El documento no debe presentar tachaduras, enmendaduras, rasgaduras ni alteración alguna que ponga en duda su autenticidad.

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Para montos menores, el cobro puede realizarse directamente en las agencias distribuidoras autorizadas o en los puntos de venta de la red comercial oficial. Cuando el valor del premio supera los topes estipulados por la entidad ejecutora, el ganador debe acercarse directamente a la sede principal de la empresa o a las entidades bancarias con las cuales se mantenga convenio vigente. Para proceder con la entrega de dinero, se solicitará la presentación del documento de identidad original junto con una fotografía del mismo y el boleto diligenciado al respaldo con los datos personales del titular.



Impuestos y retenciones sobre los premios en Colombia

Es esencial que los apostadores tengan en cuenta que todo premio obtenido mediante juegos de suerte y azar en Colombia está sujeto a las disposiciones tributarias fijadas por la ley. De acuerdo con el Estatuto Tributario vigente, a los premios mayores y secos de gran valor se les aplica una retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales.

Esta retención equivale al 20% sobre el valor bruto del premio obtenido. Adicionalmente, se aplica el descuento correspondiente al impuesto del 4x1.000 (Gravamen a los Movimientos Financieros) sobre las transferencias o pagos que realice la entidad encargada al momento de desembolsar el dinero. Por tal motivo, el valor neto que recibe el apostador en su cuenta de ahorros o mediante cheque de gerencia es inferior a la cifra total anunciada en el plan de premios.



La importancia de apostar legal y la vigilancia de Coljuegos

Adquirir lotería legal no solo garantiza el pago transparente de los premios, sino que representa un aporte fundamental para el financiamiento de la salud pública en los departamentos del país. La comercialización de juegos de suerte y azar legales está regulada por Coljuegos, la empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar y fiscalizar el sector en Colombia.



Jugar a través de puntos no autorizados o rifas clandestinas expone al comprador al riesgo de estafas, pérdida de la inversión y falta de garantías legales al momento de exigir un premio. Se recomienda a la ciudadanía realizar sus apuestas exclusivamente con loteros de confianza que cuenten con su carné vigente o en plataformas digitales y puntos de venta debidamente avalados.



Para confirmar la veracidad de los números o resolver inquietudes sobre el cobro de incentivos, los usuarios pueden dirigirse a la red de atención al cliente de la Lotería del Cauca o consultar sus canales de comunicación institucional.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.