Resultados Super Astro Luna, último sorteo hoy sábado 1 de agosto de 2026: números ganadores

Los jugadores en Colombia están atentos a la confirmación oficial de las combinaciones del sorteo de Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más emblemáticos del país que otorga millonarios premios diarios asociando cuatro cifras con un signo zodiacal.



¿Qué número cayó en Super Astro Luna hoy?

A continuación se detalla la combinación ganadora del más reciente sorteo realizado en la noche de hoy:



Número ganador: Pendiente

Pendiente Signo Zodiacal: Pendiente

Resultados completos del chance Super Astro Luna

Las personas que hayan realizado su apuesta en los puntos de venta autorizados a nivel nacional o mediante plataformas digitales debidamente registradas pueden contrastar las cifras fijadas en su tiquete impreso o digital con el reporte oficial validado por las autoridades:



Combinación de cuatro cifras más signo: Pendiente

Pendiente Acierto de tres cifras más signo: Pendiente

Pendiente Acierto de dos cifras más signo: Pendiente

Requisitos y documentos para cobrar un premio de Super Astro Luna

En caso de resultar favorecido con alguno de los planes de premios de Super Astro Luna, el apostador debe llevar a cabo el proceso de reclamación respetando el protocolo legal fijado por las comercializadoras autorizadas (como SuRed o SuperGiros) y la normativa nacional:



Presentar el tiquete o formulario original de juego en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni alteraciones que impidan la lectura de los datos de seguridad.

Aportar una fotocopia del documento de identidad (cédula de ciudadanía o extranjería) ampliada al 150 %.

Diligenciar el formulario SIPLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) en el punto de cobro correspondiente.

Presentar la certificación bancaria a nombre del titular del boleto si el monto acumulado requiere un desembolso por transferencia o cheque de gerencia en entidad financiera.

Es primordial tener en cuenta que el derecho a cobrar cualquier incentivo de juegos de suerte y azar caduca en el término de un año contado a partir de la fecha de realización del sorteo. Transcurrido dicho tiempo sin reclamar, los recursos son destinados a los servicios de salud pública en el territorio nacional.



Descuentos de ley y tributación sobre las ganancias ocasionales

Los valores entregados a los ganadores de Super Astro Luna están cobijados por la legislación tributaria colombiana. Las retenciones fiscales aplicables varían según la cuantía bruta obtenida en la jugada:



Retención en la fuente: Se aplica una tarifa fija del 20 % por concepto de ganancias ocasionales sobre los premios que superen el tope legal fijado en Unidades de Valor Tributario (UVT) vigentes para el año en curso.

Se aplica una tarifa fija del 20 % por concepto de ganancias ocasionales sobre los premios que superen el tope legal fijado en Unidades de Valor Tributario (UVT) vigentes para el año en curso. Descuento directo: La empresa concesionaria del juego o la entidad pagadora efectúa la deducción tributaria de manera automática al momento de autorizar el pago, de forma que el usuario recibe la suma neta descontando las obligaciones fiscales de ley.

La empresa concesionaria del juego o la entidad pagadora efectúa la deducción tributaria de manera automática al momento de autorizar el pago, de forma que el usuario recibe la suma neta descontando las obligaciones fiscales de ley. Gravamen a los movimientos financieros: Las transacciones interbancarias derivadas de liquidaciones de mayor valor pueden estar sujetas a retenciones complementarias o formalizaciones financieras especiales exigidas por la DIAN.

Importancia de jugar legal y el papel de Coljuegos

Adquirir tiquetes de juego en el circuito autorizado garantiza la transparencia de los sorteos y protege el dinero de los consumidores. Administrada en Colombia con el aval del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) y bajo la supervisión de Coljuegos, la operación legal del Super Astro asegura la transferencia directa de recursos al sistema de salud de los colombianos.

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Jugar en sitios no autorizados expone a las personas a estafas, no otorga garantías legales de cobro ante un eventual acierto y constituye un delito tipificado en el Código Penal. Por esta razón, la recomendación de las autoridades es verificar que el tiquete contenga los logos institucionales, el código de barras legible y que la compra se efectúe en redes físicas oficiales o portales web habilitados legalmente en el país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

