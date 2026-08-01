Resultados Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Revancha, último sorteo hoy sábado 1 de agosto de 2026

Una nueva jornada de juegos de azar moviliza la ilusión de miles de colombianos con la realización de los principales sorteos del fin de semana. La Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca, Baloto y Revancha ponen en juego millonarios planes de premios y grandes acumulados que pueden transformar la vida de los apostadores en todo el territorio nacional.



¿Qué números cayeron en la Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Revancha?

Los resultados correspondientes a la más reciente jornada de sorteos se encuentran en proceso de verificación por parte de las autoridades delegadas de Coljuegos y las respectivas entidades territoriales. Una vez concluidas las transmisiones oficiales en televisión nacional y plataformas digitales, las cifras ganadoras se estructuran de la siguiente manera:



Lotería de Boyacá

Premio Mayor: 9244

9244 Serie: 386

Lotería del Cauca

Premio Mayor: 1378

1378 Serie: 178

Baloto

Números ganadores: 01-14-08-07-24

01-14-08-07-24 Superbalota: 05

Revancha

Números ganadores: 38-33-39-29-27

38-33-39-29-27 Superbalota: 16

Resultados completos de las loterías y del chance en Colombia

Las cadenas de juego en Colombia operan bajo la estricta vigilancia de las administraciones de cada departamento y la regulación central. Para cada una de estas modalidades, el proceso de validación garantiza que las balotas seleccionadas al azar coincidan exactamente con el tiquete impreso o electrónico comercializado en los puntos autorizados del país.

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En el caso de las loterías tradicionales como la de Boyacá y el Cauca, la obtención del premio mayor requiere acertar las cuatro cifras principales más el número de serie correspondiente. Por su parte, en el sistema de Baloto y Revancha, los participantes deben coincidir en cinco números elegidos entre el 1 y el 43, sumado al acierto de la Superbalota en un rango del 1 al 16.



¿Cómo cobrar un premio mayor o un seco de lotería?

Si el tiquete registrado resulta favorecido en la Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca, Baloto o Revancha, la persona ganadora debe seguir una serie de pasos formales para realizar la reclamación de forma segura y legal.



Requisitos para premios menores

Para montos inferiores a 182 Unidades de Valor Tributario (UVT), el cobro puede realizarse directamente en las agencias distribuidoras, puntos Paga Todo, Gana, SuRed o redes autorizadas a nivel nacional. Se debe presentar el billete físico en perfecto estado de conservación, sin tachaduras ni enmendaduras, acompañado de la cédula de ciudadanía original.



Requisitos para premios mayores

Cuando la cifra supera las 182 UVT, el trámite debe efectuarse de manera presencial en las sedes administrativas de cada lotería o en la red fiduciaria encargada para el caso de Baloto y Revancha. Los documentos requeridos incluyen:



Tiquete o billete original: Firmado en el reverso con el nombre, cédula, dirección y teléfono del titular.

Firmado en el reverso con el nombre, cédula, dirección y teléfono del titular. Documento de identidad: Fotocopia ampliada al 150 % de la cédula de ciudadanía o extranjería.

Fotocopia ampliada al 150 % de la cédula de ciudadanía o extranjería. Formulario de reclamación: Diligenciamiento de las planillas relativas al Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT).

Diligenciamiento de las planillas relativas al Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT). Certificación bancaria: Documento expedido por una entidad financiera con fecha no mayor a 30 días para realizar la transferencia de los fondos de manera segura.

Retenciones de ley y descuento por ganancias ocasionales

Es indispensable que todo jugador comprenda el marco tributario que rige las apuestas en el país. Todo premio obtenido en la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca, Baloto o Revancha está sujeto al impuesto por ganancias ocasionales contemplado en el Estatuto Tributario colombiano.

Conforme a la normativa vigente, se aplica una retención en la fuente del 20 % sobre el valor bruto del premio obtenido cuando este supere los topes fijados por la ley. Adicionalmente, sobre el pago neto puede aplicar el Gravamen a los Movimientos Financieros (conocido como el 4x1000) al momento de girar o transferir los recursos a la cuenta bancaria del beneficiario.



Por esta razón, el dinero efectivamente entregado por las entidades administradoras de los juegos de suerte y azar descuenta de forma automática estas obligaciones fiscales antes de realizar la consignación final al apostador.



La importancia de jugar legal y respaldar la salud pública

Apostar en puntos legalmente establecidos o mediante plataformas web oficiales es la única garantía para el cobro efectivo de cualquier premio. En Colombia, Coljuegos es la empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar y regular los juegos de suerte y azar.



Adquirir tiquetes de la Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca o apuestas de Baloto en sitios autorizados no solo protege la inversión del usuario frente a posibles fraudes, sino que genera aportes directos al sistema de salud pública de las regiones. Un porcentaje significativo de cada billete o fracción vendida se destina a subsidiar la atención médica de miles de colombianos en el régimen subsidiado.

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Para verificar si un vendedor o plataforma digital cuenta con la debida concesión, los ciudadanos pueden ingresar al portal institucional de Coljuegos o verificar los sellos de seguridad impresos en la papelería oficial de cada sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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