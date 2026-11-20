Los apostadores siguen de cerca el desarrollo del sorteo de este viernes 20 de noviembre de 2026 para verificar los números oficiales de Caribeña Día y confirmar si la suerte acompañó sus jugadas. El reporte principal se actualiza una vez concluye el escrutinio autorizado en Colombia.

¿Qué número cayó en Caribeña Día hoy viernes 20 de noviembre de 2026?

El sorteo diurno de Caribeña Día concentra la atención de quienes participan en los puntos de venta autorizados en distintas regiones del país. El anuncio de la combinación ganadora se realiza bajo supervisión oficial y se difunde por los canales habilitados por el operador del juego y las entidades reguladoras.



Números ganadores: pendientes de publicación

La Quinta cifra: pendiente de publicación

Qué hacer si resulta ganador del chance Caribeña Día

Quienes obtengan un acierto en el sorteo de Caribeña Día deben conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras ni deterioro que impida la lectura de los códigos de seguridad. Este documento es el comprobante legal indispensable para iniciar el trámite de pago ante el operador autorizado.

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Para reclamar el premio, el apostador debe presentar su documento de identidad vigente y cumplir con los requisitos establecidos según el monto obtenido. Los pagos de menor cuantía suelen tramitarse en los puntos de venta habilitados, mientras que los premios de mayor valor requieren procesos de validación adicionales y consignación o transferencia conforme a las políticas de cada empresa operadora.



Plazos y recomendaciones al cobrar un premio

Las autoridades y operadores recomiendan acudir a realizar el cobro lo antes posible tras confirmarse el resultado oficial. El derecho a reclamar premios en juegos de suerte y azar está sujeto a plazos legales vigentes en Colombia, por lo que dejar pasar el tiempo puede implicar la pérdida de la posibilidad de hacer efectivo el pago.



También se aconseja firmar el respaldo del tiquete únicamente cuando se esté realizando el trámite o siguiendo las indicaciones de seguridad del punto de pago, y evitar divulgar fotografías públicas del comprobante antes de cobrarlo, ya que los datos visibles pueden generar riesgos de suplantación o intentos de fraude.

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Impuestos y retenciones aplicables a premios de chance

En Colombia, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar como el chance están sujetos a disposiciones tributarias vigentes, entre ellas la retención en la fuente por concepto de ganancia ocasional cuando el valor del premio supera los topes definidos por la normativa fiscal. El descuento se aplica de acuerdo con los parámetros fijados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y las reglas del sector.

Antes de disponer del dinero, los ganadores deben tener en cuenta que el monto neto entregado puede variar respecto al valor bruto anunciado debido a las retenciones de ley. Solicitar el comprobante o constancia de retención al momento del pago permite llevar un registro claro para efectos contables o declaraciones tributarias futuras.

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Importancia de jugar legal y consultar con Coljuegos

Apostar exclusivamente en establecimientos y canales autorizados garantiza que el juego esté regulado y que los recursos generados cumplan con su destinación social en el sistema de salud colombiano. La legalidad en los juegos de suerte y azar protege al apostador frente a fraudes, tiquetes falsos o incumplimientos en el pago de premios.

Coljuegos es la entidad encargada de administrar, regular y vigilar los juegos de suerte y azar del orden nacional en Colombia. Consultar los canales oficiales de Coljuegos y verificar que el operador cuente con autorización vigente permite a los ciudadanos jugar con respaldo institucional y acceder a información confiable sobre la normativa del sector.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.