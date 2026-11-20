El chance Sinuano Día realiza su habitual jornada vespertina este viernes 20 de noviembre de 2026. Miles de apostadores en la región Caribe y el resto del territorio nacional están pendientes de consultar el número ganador para verificar la suerte de sus tiquetes.

¿Qué número cayó en Sinuano Día hoy 20 de noviembre?

El sorteo correspondiente a la jornada de la tarde de este viernes entrega el resultado oficial de cuatro cifras que define a los ganadores de la modalidad principal. A continuación, se presentan los datos que se actualizarán una vez se conozca el resultado oficial de la extracción:

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Números ganadores: pendientes de publicación

La Quinta cifra: pendiente de publicación

Las personas que adquirieron sus apuestas en los puntos de venta autorizados deben revisar cuidadosamente cada uno de los dígitos impresos en el comprobante físico o electrónico, verificando que coincidan exactamente con el orden establecido por el plan de premios del operador autorizado.



Resultados completos del chance Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos, en su horario habitual de las 2:30 de la tarde. La extracción de las balotas se lleva a cabo mediante sistemas de juego y bajo los mecanismos de control establecidos para este tipo de sorteos.



Para validar si una apuesta resultó favorecida, el jugador debe comprobar tanto la fecha del sorteo como la modalidad seleccionada al momento de realizar la transacción, ya sea en acierto directo de cuatro cifras, combinado o en modalidades asociadas a la quinta cifra autorizada por el operador regional.

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¿Qué hacer en caso de ganar el Sinuano Día?

Quienes hayan acertado el resultado oficial de este viernes 20 de noviembre deben seguir los protocolos establecidos por las empresas operadoras y la normativa colombiana para hacer efectivo el cobro de su dinero de manera segura:

Conservar el tiquete original: el comprobante de apuesta es el documento necesario para reclamar el premio. Debe presentarse en buen estado y con la información legible.

el comprobante de apuesta es el documento necesario para reclamar el premio. Debe presentarse en buen estado y con la información legible. Presentar documento de identidad: el ganador debe acudir con su documento de identidad para adelantar el trámite.

el ganador debe acudir con su documento de identidad para adelantar el trámite. Acudir a los puntos autorizados: el proceso de pago depende del monto del premio y de las condiciones establecidas por el operador.

el proceso de pago depende del monto del premio y de las condiciones establecidas por el operador. Tener en cuenta el plazo de caducidad: los premios deben reclamarse dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente.

Retenciones de ley e impuestos por ganancias ocasionales

En Colombia, los premios obtenidos a través de loterías, chances y demás juegos de suerte y azar pueden estar sujetos a disposiciones tributarias, de acuerdo con el monto y las normas vigentes. Los ganadores deben consultar las condiciones aplicables al momento de reclamar el premio.

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Importancia de jugar legal y consultar con Coljuegos

Las autoridades nacionales reiteran el llamado a los ciudadanos para que realicen sus apuestas únicamente a través de operadores debidamente autorizados y vigilados por Coljuegos, entidad encargada de administrar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en el país.

Apostar en plataformas o puntos ilegales expone al jugador al riesgo de no recibir el pago en caso de resultar ganador y afecta los recursos destinados a la financiación del sistema de salud pública de los colombianos. Ante cualquier duda sobre la legalidad de un punto de venta o el estado de un operador, los usuarios pueden consultar los canales oficiales de Coljuegos y de la red autorizada.

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Este texto fue elaborado con la colaboración de un asistente de inteligencia artificial y editado por un periodista de Noticias Caracol.