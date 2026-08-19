Dorado Tarde resultados de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026: ojo a los números ganadores

Los jugadores que participaron en el sorteo de Dorado Tarde ya pueden consultar el resultado correspondiente a este miércoles 19 de agosto de 2026. Este juego de chance realiza sorteos de lunes a sábado y permite apostar a combinaciones de cuatro cifras. Miles de personas revisan diariamente los resultados de Dorado Tarde para verificar si su apuesta coincide con la cifra seleccionada durante el sorteo. El juego es uno de los más consultados dentro de las modalidades de chance que operan en Colombia.

En el sorteo inmediatamente anterior, realizado el 18 de agosto de 2026, la combinación favorecida también fue 0683 con Quinta 8, de acuerdo con los registros publicados por portales especializados en resultados de loterías y chances. Los historiales de resultados permiten a los jugadores consultar números sorteados en fechas anteriores, aunque cada sorteo es independiente y el resultado de una jornada no influye en el siguiente.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 19 de agosto de 2026

Además de la combinación principal, quienes realizan este tipo de apuestas suelen revisar diferentes modalidades de pago asociadas a las cuatro cifras o a coincidencias parciales establecidas en el plan de premios correspondiente. El resultado reportado para el más reciente sorteo de Dorado Tarde fue:

Número ganador:

La Quinta:

Cómo verificar si ganó El Dorado Tarde

Para comprobar una apuesta, es necesario comparar el número registrado en el comprobante con el resultado oficial del sorteo. En los casos en que el plan de juego incluya una cifra adicional, también debe verificarse la denominada Quinta. La validación siempre debe hacerse utilizando el comprobante entregado en el punto de venta autorizado, ya que este documento es el respaldo requerido para cualquier proceso de cobro. Las personas que obtengan un resultado ganador deben conservar el comprobante original de la apuesta, ya que este es el documento exigido para iniciar el trámite correspondiente. Las condiciones de pago pueden variar según el valor obtenido y la reglamentación vigente para los juegos de suerte y azar en Colombia. También es importante verificar que los datos impresos en el comprobante coincidan con la apuesta realizada y revisar los plazos establecidos para reclamar premios.



Dorado Tarde realiza sus sorteos aproximadamente a las 3:30 de la tarde, de lunes a sábado. Los resultados son divulgados poco después de finalizar el procedimiento de selección de las cifras ganadoras. Tras cada sorteo, los resultados son publicados por distintos medios y plataformas especializadas en información sobre loterías y chances, lo que permite a los usuarios consultar rápidamente la cifra favorecida del día.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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