Resultados del Dorado Tarde del viernes 2 de octubre de 2026: número ganador y serie

El sorteo del Dorado Tarde entregó un nuevo reporte oficial para los jugadores de este tradicional juego de azar en Colombia. Conozca aquí la combinación que obtuvo el premio mayor durante la jornada de este viernes 2 de octubre de 2026 y revise las pautas para efectuar el cobro de sus ganancias de forma totalmente transparente y segura.



Resultado oficial del Dorado Tarde: viernes 2 de octubre de 2026

Los organizadores del juego publicaron las cifras oficiales correspondientes al sorteo llevado a cabo en las horas de la tarde. Las personas que adquirieron el boleto de apuestas autorizado pueden verificar su tiquete frente al reporte del día.



Número ganador : 7773

: 7773 La "Quinta" cifra: 9

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

Si el número de su boleto coincide con las cifras emitidas en el sorteo oficial, es fundamental seguir un procedimiento formal para hacer efectivo el cobro del dinero. Las redes autorizadas de apuestas exigen la presentación de ciertos documentos indispensables para validar la autenticidad de la jugada.

En primer lugar, el ganador debe dirigirse a un punto de venta oficial portando el tiquete original en perfecto estado de conservación. Este documento no debe presentar tachaduras, enmendaduras ni roturas que impidan la lectura clara de las cifras o del código de barras.

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Asimismo, es obligatorio presentar el documento de identidad original. Dependiendo del monto obtenido, el cobro puede llevarse a cabo de manera inmediata en el punto de atención o requerir un trámite adicional ante las oficinas centrales de la red distribuidora.



Retenciones legales e impuestos a los premios en Colombia

Los premios obtenidos a través de juegos de suerte y azar en el territorio colombiano están sujetos a la normativa tributaria vigente. Es importante que los ganadores tengan en cuenta que las cifras publicitadas en los planes de premios no siempre corresponden al valor neto que se recibe en la cuenta bancaria o en efectivo.



De acuerdo con el Estatuto Tributario, los premios que superen el tope fijado por las autoridades fiscales sufren una retención en la fuente bajo el concepto de ganancias ocasionales. Esta deducción corresponde al 20 % del valor total del premio ganado y es aplicada directamente por la entidad pagadora antes de entregar los fondos al usuario.



Adicionalmente, se deben considerar los descuentos vinculados al impuesto a las transacciones financieras en caso de que el pago se efectúe mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia.



Importancia de jugar de manera legal y consultar con Coljuegos

Adquirir tiquetes de chance en establecimientos o plataformas autorizadas garantiza que el dinero apostado contribuya al financiamiento de los servicios de salud pública en el país. El sector de los juegos de suerte y azar representa una fuente decisiva de recursos para el sistema de salud en los departamentos.

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Coljuegos, la empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar y regular los juegos de suerte y azar, recalca de forma constante la importancia de evitar las apuestas ilegales. Los boletos adquiridos fuera del circuito legal carecen de respaldo administrativo, lo que significa que el usuario pierde todo derecho a reclamar judicial o administrativamente en caso de obtener un premio.

Para verificar la legalidad de un operador o consultar el estado de los permisos de comercialización, los ciudadanos pueden ingresar al sitio web oficial de Coljuegos o acudir a las secretarías de gobierno locales.



Recomendaciones de seguridad para los apostadores

Guarde su tiquete en un lugar seco y seguro inmediatamente después de realizar la apuesta.

Firma el respaldo del boleto con su nombre y número de documento para acreditar la propiedad del mismo.

Verifique siempre los resultados a través de canales institucionales o medios de comunicación con reputación comprobada.

Evite acudir a cobrar sumas elevadas de dinero sin tomar precauciones previas de seguridad personal.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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