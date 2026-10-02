Resultados de Super Astro Sol del viernes 2 de octubre de 2026: números ganadores y signo zodiacal

Miles de ciudadanos en todo el territorio colombiano aguardan con expectativa la salida de los números afortunados en el reciente sorteo del Super Astro Sol, un juego de azar que combina la tradicional apuesta numérica de cuatro cifras con los signos del zodiaco. A continuación, se detallan los datos oficiales correspondientes al sorteo llevado a cabo durante la jornada habitual de la tarde.



¿Qué número cayó en el Super Astro Sol hoy, 2 de octubre de 2026?

El sorteo oficial ha sido supervisado por las autoridades reguladoras para garantizar la transparencia del proceso. Las cifras e indicador del zodiaco que componen la jugada ganadora del premio mayor en la jornada son las siguientes:



Número ganador: Pendiente

Pendiente Signo Zodiacal: Pendiente

Para comprobar la validez de los resultados presentados, la administración del sorteo recomienda verificar siempre el tiquete físico frente a los reportes impresos o las plataformas digitales authorized de los concesionarios antes de iniciar cualquier trámite administrativo de cobro.



Resultados completos del chance Super Astro Sol y plan de premios

El mecanismo operativo de esta modalidad de apuesta concede distintos incentivos financieros dependiendo del nivel de coincidencias obtenidas por el usuario en su boleto. El premio de mayor cuantía se adjudica únicamente cuando el jugador acierta la totalidad de las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo junto con el signo zodiacal correspondiente. En esta categoría, la compensación equivale a 42.000 veces el valor neto apostado.

Adicionalmente, existen escalas menores de premiación destinadas a incentivar a quienes obtienen aciertos parciales. Por ejemplo, la combinación de las tres últimas cifras más el signo zodiacal otorga un pago equivalente a 1.000 veces la suma jugada, mientras que el acierto de las dos últimas cifras junto con la figura astral seleccionada entrega una suma equivalente a 100 veces el dinero apostado.



Procedimiento para reclamar un premio del Super Astro Sol

Los apostadores que resulten favorecidos en la jornada deben seguir una serie de pasos formales establecidos por el operador concesionario para hacer efectivo su incentivo económico. El plazo legal estipulado por la normativa vigente para efectuar el cobro de cualquier premio de juego de suerte y azar en Colombia es de hasta un año calendario, contado a partir de la fecha de realización del sorteo. Pasado este lapso, los recursos no reclamados son transferidos al sector salud, según lo dispuesto por la legislación nacional.



Documentación requerida en puntos autorizados

Para adelantar el proceso en las taquillas de la red comercial (tales como Paga Todo, SuRed, SuperGiros o los distribuidores zonales habilitados), el ciudadano debe acudir personalmente y aportar los siguientes documentos en original y copia:



Tiquete original de apuesta: El comprobante impreso debe encontrarse en perfecto estado de conservación, legible, sin tachaduras, enmendaduras ni alteraciones que comprometan su autenticidad.

El comprobante impreso debe encontrarse en perfecto estado de conservación, legible, sin tachaduras, enmendaduras ni alteraciones que comprometan su autenticidad. Documento de identidad: Cédula de ciudadanía física original para colombianos o extranjería para ciudadanos habilitados. Adicionalmente, se exige la entrega de una fotocopia legible ampliada al 150 %.

Cédula de ciudadanía física original para colombianos o extranjería para ciudadanos habilitados. Adicionalmente, se exige la entrega de una fotocopia legible ampliada al 150 %. Formulario de verificación: Para cobros de montos estipulados por el regulador, se requiere diligenciar el formato de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT) directamente en el punto de atención.

Retenciones impositivas y normativa fiscal en Colombia

Todas las sumas de dinero obtenidas en sorteos de suerte y azar en el territorio colombiano se encuentran sujetas a los gravámenes tributarios definidos en el Estatuto Tributario y fiscalizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

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Los premios que igualan o superan la base de 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) sufren una retención en la fuente a título de ganancias ocasionales equivalente al 20 % del valor total obtenido. Este descuento es practicado de manera directa por la entidad pagadora al momento de realizar la liquidación de los fondos, entregando al ciudadano el saldo neto descontado el impuesto de ley.



Cuando el premio supera las 182 UVT, la entrega del dinero no se realiza en efectivo dentro de las cajas de apuestas locales. En su lugar, el ganador es remitido a la entidad bancaria designada por la empresa concesionaria para procesar el pago mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia, trámite para el cual se solicitará una certificación bancaria no mayor a 30 días de expedición. Asimismo, sobre las transacciones financieras derivadas del desembolso se aplican las tarifas correspondientes al Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF o 4x1000).



Marco legal y garantías de jugar en operadores autorizados

Coljuegos, la empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar la explotación de los juegos de suerte y azar en Colombia, enfatiza de manera constante la importancia de realizar transacciones exclusivamente en establecimientos que cuenten con los permisos de operación al día.



La adquisición de tiquetes en la red legal no solo garantiza la disponibilidad inmediata de los fondos en caso de resultar ganador, sino que también contribuye al financiamiento directo del sistema público de salud en los departamentos y municipios. Aquellas apuestas efectuadas mediante canales clandestinos o no regulados carecen de respaldo jurídico, exponen al comprador a estafas y constituyen un delito tipificado en el Código Penal colombiano. Se aconseja a toda la comunidad verificar las marcas de seguridad de los boletos impresos y validar los canales web autorizados para realizar transacciones de forma totalmente segura.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.