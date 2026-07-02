Resultados Dorado Tarde último sorteo de hoy, jueves 2 de julio de 2026: números ganadores

Este jueves 2 de julio de 2026, el panorama económico de los juegos de suerte y azar en el centro del país inicia un nuevo capítulo con la realización del sorteo Dorado Tarde. Tras el cierre de un primer semestre dinámico, este sorteo se consolida como el epicentro de la esperanza para miles de ciudadanos que ven en este juego una oportunidad de transformar una pequeña inversión en un capital significativo. Operado bajo el respaldo total de la Lotería de Bogotá, el Dorado Tarde no solo es un fenómeno de entretenimiento, sino un engranaje vital en la financiación de la salud pública en Colombia.



Resultados Dorado Tarde último sorteo de hoy, jueves 2 de julio de 2026

Como es habitual en esta dinámica de apuestas permanentes, la cita con la fortuna se cumplió puntualmente a las 3:25 p. m., bajo la supervisión de los entes de control y con la certificación de legalidad pertinente. A continuación, los datos oficiales de la jornada:



Números ganadores : 8742

: 8742 La “Quinta” cifra: 3

(Nota: Los datos oficiales se actualizan en los terminales de venta autorizados, como Paga Todo, y portales web minutos después del sorteo realizado en el Canal 1).



¿Cómo participar de Dorado Tarde?

Desde una perspectiva de análisis económico, la modalidad de chance o apuesta permanente que utiliza el Dorado Tarde ofrece una flexibilidad técnica superior a las loterías tradicionales. Mientras que estas últimas requieren la compra de billetes físicos preimpresos, el Dorado permite al apostador diseñar su propia jugada, eligiendo una combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y definiendo de manera autónoma el presupuesto a invertir.

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El atractivo financiero para los colombianos radica en su bajo costo de entrada y su alta tasa de retorno. Se puede participar con montos mínimos desde $500 o $1.000 pesos, a los cuales se les debe sumar el 19% del IVA. La estructura de premios está diseñada para ofrecer diversas categorías de acierto:



4 cifras (Directo): Retribuye 4.500 veces el valor neto invertido.

3 cifras (Directo): Paga 400 veces el valor de la apuesta.

2 cifras (Pata): Otorga 50 veces la inversión inicial.

1 cifra (Uña): Entrega 5 veces lo jugado.

Adicionalmente, la opción del chance combinado permite ganar si los números seleccionados aparecen en cualquier orden, lo que incrementa las probabilidades estadísticas de éxito, aunque reduzca el factor de ganancia. Más allá de los premios individuales, la importancia económica del Dorado Tarde reside en su compromiso de transferir recursos millonarios diarios al bienestar social. Al operar bajo la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar, cada apuesta contribuye directamente al sistema de salud nacional y a los hospitales del país.

Para los ganadores de este jueves, es imperativo cumplir con los protocolos legales para el recaudo. El tiquete original debe conservarse en perfecto estado, sin tachaduras ni enmiendas, ya que es el único soporte legal para reclamar el dinero. Asimismo, se exige la presentación de la cédula de ciudadanía original.



En términos tributarios, si el premio supera las 48 UVT (aproximadamente $2.259.000 pesos), se aplicará una retención del 20% por concepto de impuesto a las Ganancias Ocasionales, fondos que fluyen directamente a las arcas del Estado. Finalmente, es crucial recordar que, según la Ley 1393, el plazo máximo para reclamar el premio es de un año calendario; de lo contrario, los fondos caducan y se transfieren automáticamente al sistema de salud. El nombre del sorteo, que rinde homenaje a la mítica leyenda de El Dorado y la cultura muisca, continúa así su legado de prosperidad diaria en la Sabana de Bogotá.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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