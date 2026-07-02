Resultados Caribeña Día último sorteo de hoy, jueves 2 de julio de 2026: números ganadores

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia continúa demostrando ser un motor dinámico para la economía regional y nacional. Este jueves 2 de julio de 2026, miles de ciudadanos en todo el territorio, especialmente en la región norte del país, mantienen sus expectativas puestas en la Caribeña Día, un sorteo que se ha consolidado como uno de los pilares del chance gracias a su solidez y tradición. Más allá de la ilusión individual, este juego representa una pieza clave en el engranaje de financiamiento de la salud pública colombiana.



Como es habitual en la jornada diurna, los apostadores han concurrido a los puntos de venta autorizados para registrar sus combinaciones de cuatro cifras, buscando emular la suerte de quienes ganaron en jornadas anteriores.



Resultados Caribeña Día último sorteo de hoy, jueves 2 de julio de 2026

A continuación, presentamos los resultados para la jornada de hoy:



Número ganadores : 8817

: 8817 La “Quinta” cifra: 0

(Nota: Los resultados oficiales suelen ser validados en el sistema hacia las 4:00 p. m., tras el sorteo realizado a las 2:30 p. m. bajo la supervisión de las autoridades competentes).



¿Cómo participar de la Caribeña Día?

Desde una perspectiva económica, la flexibilidad de la Caribeña Día es su mayor ventaja competitiva. A diferencia de las loterías tradicionales que requieren la compra de billetes completos, el chance permite una inversión mínima de apenas 500 pesos colombianos. Esta accesibilidad garantiza un flujo constante de capital que, bajo la Ley 643 de 2001, se traduce en recursos directos para los hospitales y servicios de salud del país.

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El plan de premios ofrece un retorno atractivo que incentiva la participación:



Cuatro cifras (Directo): Otorga 4.500 veces lo apostado. Tres cifras (Directo): Paga 400 veces el valor de la apuesta. Dos cifras (Pata): Retribuye 50 veces la inversión. Una cifra (Uña): Entrega 5 veces el monto jugado.

Para los ganadores de este 2 de julio, es vital comprender las implicaciones legales y tributarias del cobro. Según la normativa vigente, si el premio supera las 48 UVT (aproximadamente $2.513.000 pesos), el beneficiario debe someterse a un proceso de verificación a través del formulario SIPLAFT para prevenir el lavado de activos. Además, estos premios de mayor cuantía están sujetos a una retención del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales.

Los premios menores pueden reclamarse directamente en los puntos de venta con la cédula original y el tiquete en perfecto estado, el cual es el único documento válido ante la ley. Es importante recordar que el derecho al cobro caduca al año de haberse realizado el sorteo; si no se reclama, los fondos pasan definitivamente al sector salud.



La transparencia del juego está respaldada por transmisiones en vivo a través de canales regionales como Telecaribe. Las autoridades recomiendan a los usuarios no compartir fotos de sus tiquetes premiados en redes sociales para evitar fraudes y dirigirse siempre a canales oficiales para verificar los resultados. En un entorno económico donde el gasto de los hogares se analiza con lupa, juegos como la Caribeña Día ofrecen una alternativa de entretenimiento con un fuerte componente de responsabilidad social corporativa.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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