Resultados Dorado Tarde último sorteo de hoy, jueves 23 de julio de 2026: números ganadores

Este jueves, miles de apostadores en Colombia, y muy especialmente en Bogotá y el departamento de Cundinamarca, estuvieron atentos a un nuevo sorteo del chance El Dorado Tarde. Este tradicional juego de apuestas, que se ha consolidado como uno de los favoritos de los ciudadanos por su frecuencia y sus atractivas modalidades de premiación, llevó a cabo su habitual sorteo diario, entregando la posibilidad de multiplicar las inversiones de los participantes. En la redacción económica de Noticias Caracol le traemos en detalle y de primera mano el desenlace de esta jornada de suerte y azar.

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Como es habitual, las balotas giraron bajo la estricta mirada de las autoridades competentes y los delegados de Coljuegos, quienes garantizan la total transparencia de este ejercicio. Para el sorteo de hoy, la cifra que define la suerte de los participantes ya ha sido anunciada de manera oficial.



Resultados Dorado Tarde último sorteo de hoy, jueves 23 de julio de 2026

A continuación, el resultado de la jornada:



Números ganadores: Pendiente

Pendiente Serie: Pendiente

Es fundamental recordar que, en el ecosistema de los juegos de suerte y azar en Colombia, el chance opera bajo un modelo de multiplicador fijo sobre el valor apostado por el ciudadano. A diferencia de las loterías tradicionales que ofrecen un premio mayor acumulado, El Dorado Tarde recompensa la exactitud del apostador frente a las cuatro cifras sorteadas. Quienes logren acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo de hoy, recibirán una ganancia equivalente a cuatro mil quinientas veces el valor de la moneda apostada.

Para aquellos que hayan acertado las últimas tres cifras en su orden, el sistema económico del juego establece un pago de cuatrocientas veces el valor apostado. Asimismo, el acierto de las dos últimas cifras en el orden exacto entrega una compensación de cincuenta veces el valor apostado, mientras que acertar únicamente la última cifra garantiza un retorno de cinco veces la inversión inicial. Esta estructura escalonada permite dinamizar el flujo de dinero, promoviendo múltiples ganadores a diferentes escalas.



Desde nuestra mesa de análisis económico en Noticias Caracol, es imperativo recordar a los afortunados ganadores de este sorteo que las ganancias derivadas de los juegos de suerte y azar están sujetas a obligaciones tributarias ineludibles ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La normativa fiscal colombiana establece de manera clara que, cuando el premio obtenido supera el umbral de las cuarenta y ocho Unidades de Valor Tributario (UVT), se debe aplicar una retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales.



Este descuento de ley corresponde exactamente al veinte por ciento del valor total del premio. Por consiguiente, si la cifra obtenida por sus aciertos en el sorteo de hoy sobrepasa dicho límite legal, el operador de la red transaccional y de apuestas estará en la obligación irrestricta de deducir este porcentaje antes de realizar el desembolso del dinero a la cuenta o a las manos del ganador. Esta contribución es un motor clave en las finanzas públicas, ya que los impuestos recaudados a través de estos juegos legales se destinan directamente a la financiación del sistema de salud de nuestro país.

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Para hacer efectivo el cobro del premio correspondiente al resultado de hoy, el ganador debe acercarse a cualquiera de los puntos autorizados de la red Paga Todo o de su operador de confianza. Es un requisito obligatorio y sin excepciones presentar el tiquete original de la apuesta, el cual debe encontrarse en perfectas condiciones, sin alteraciones ni enmendaduras. Igualmente, el afortunado deberá identificarse presentando su documento de identidad original. Juegue con responsabilidad y recuerde que este tipo de actividades deben ser consideradas como una forma de entretenimiento y no como un modelo de inversión financiera.

