¿Aún no paga el impuesto de su vehículo? Pilas, último plazo que tiene para evitar sanciones

Pilas, propietarios de vehículos matriculados en Bogotá tienen hasta este viernes 24 de julio de 2026 para cumplir con el pago del impuesto vehicular sin generar multas ni intereses por mora. La Secretaría Distrital de Hacienda recordó que esta fecha corresponde al vencimiento del calendario tributario para este impuesto y advirtió que, una vez finalice el plazo, quienes no hayan presentado la declaración y realizado el pago deberán asumir las sanciones e intereses establecidos por la normativa vigente.

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Según cifras de la entidad, con corte al 16 de julio ya habían cumplido con esta obligación 2,01 millones de propietarios, lo que representa el 83,6% de los cerca de 2,4 millones de vehículos obligados a declarar y pagar este tributo en la capital del país. A pesar de ese avance, todavía hay aproximadamente 395.000 vehículos cuyos propietarios no han realizado el trámite, por lo que la Secretaría hizo un llamado para evitar que estas personas deban asumir costos adicionales después del vencimiento.

El recaudo también muestra un avance importante. Hasta la fecha de corte, el Distrito había recibido alrededor de 1,36 billones de pesos por concepto del impuesto sobre vehículos, cifra que equivale a cerca del 80% de la meta fijada para este año, la cual asciende a 1,7 billones de pesos. La secretaria Distrital de Hacienda, Ana María Cadena, señaló que cumplir con esta obligación "evita intereses y sanciones, pero tambíén es una forma concreta de aportar a la ciudad que compartimos. Cada pago responsable fortalece la confianza, financia servicios y nos ayuda a construir una mejor Bogotá para todos".



¿Cómo pagar el impuesto vehicular en Bogotá en 2026?

La Secretaría Distrital de Hacienda mantiene habilitadas diferentes opciones para que los contribuyentes puedan realizar el trámite de forma virtual o presencial. La alternativa principal es ingresar al portal oficial de la entidad y acceder a la plataforma "Pagos Bogotá", donde es posible consultar la liquidación del impuesto y efectuar el pago de manera electrónica. Quienes prefieran hacerlo desde un dispositivo móvil también pueden utilizar las billeteras digitales DaviPlata y DALE, que se encuentran habilitadas para este trámite. En el caso de quienes deseen acudir presencialmente, el Distrito informó que existen ventanillas extendidas del Banco de Bogotá en tres puntos de atención:



Calle 114 con avenida 19.

Centro Comercial Plaza de las Américas.

SuperCADE CAD.

En estos lugares es posible cancelar el impuesto correspondiente a la vigencia 2026 e incluso obligaciones pendientes de años anteriores. Los pagos pueden realizarse en efectivo, con tarjeta débito o mediante tarjetas de crédito Visa y MasterCard. Con este calendario y las herramientas virtuales disponibles, el Distrito busca que los contribuyentes tengan claridad sobre las opciones para consultar, descargar y pagar sus impuestos en 2026, fomentando el cumplimiento oportuno y evitando sanciones derivadas de retrasos en estas obligaciones tributarias.



Además, al momento de realizar el pago del impuesto vehicular, los ciudadanos tienen la posibilidad de efectuar un aporte voluntario adicional equivalente al 10% del valor del tributo, recursos se destinan al fortalecimiento de diferentes iniciativas y proyectos para la ciudad. Con corte al 15 de julio, 14.938 contribuyentes habían decidido realizar este aporte adicional durante el proceso de pago del impuesto vehicular. Recuerde que esta contribución es completamente voluntaria y no hace parte de la obligación tributaria.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co