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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar en Colombia hoy, 23 de julio de 2026: así abrió la TRM este jueves

Precio del dólar en Colombia hoy, 23 de julio de 2026: así abrió la TRM este jueves

La moneda estadounidense alcanzó un precio que no se observaba desde julio de 2019, según los registros históricos del dólar. Así se cotiza en casas de cambio en Colombia.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 23 de jul, 2026
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Dólar 23 de julio de 2026 en Colombia: cómo abrió la TRM este jueves
Dólar 23 de julio de 2026 en Colombia: cómo abrió la TRM este jueves -
Getty Images

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este jueves 23 de julio de 2026 abrió en 3.206,86 pesos por dólar, de acuerdo con la cotización vigente para la jornada. El dato muestra una nueva caída de la moneda estadounidense frente al peso colombiano y mantiene la tendencia observada durante gran parte de julio. La cotización de este jueves se ubicó 31,33 pesos por debajo de la registrada el miércoles 22 de julio, cuando la TRM fue de 3.238,19 pesos. La variación diaria equivale a una disminución de 0,97 %, una de las reducciones más recientes dentro del movimiento bajista que viene mostrando el mercado cambiario colombiano.

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Con este nivel, el dólar alcanza un precio que no se observaba desde julio de 2019, según los registros históricos consultados para la jornada. La baja se produjo después de que el mercado spot cerrara la sesión anterior alrededor de los 3.207 pesos, con operaciones que llevaron la cotización a un mínimo cercano a 3.201 pesos durante el día. La jornada previa también había mostrado una disminución frente al martes 21 de julio. En esa fecha la TRM estaba en 3.262,58 pesos, por lo que el mercado ya completaba varios días consecutivos de descensos. Entre el martes 21 y el jueves 23 de julio, la tasa acumuló una caída de 55,72 pesos, equivalente a una variación de-1,71 %.

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El comportamiento del dólar durante julio muestra una corrección importante frente a los niveles con los que comenzó el mes. El 8 de julio la TRM alcanzaba 3.335,50 pesos, mientras que este 23 de julio se ubica en 3.206,86 pesos. La diferencia es de 128,64 pesos, lo que representa una reducción cercana al 3,86 % en ese periodo.

Precio del dólar en casas de cambio

A continuación, le compartimos el precio promedio del dólar en casas de cambio en las ciudades principales del país:

CiudadPrecio de compra (promedio)Precio de venta (promedio)
Bogotá D.C.$3.350$3.430
Medellín$3.310$3.460
Cali$3.200$3.400
Cartagena$3.750$3.980
Cúcuta$3.320$3.360
Pereira$3.730$3.800

ÁNGELA URREA PARRA
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