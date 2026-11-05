Dorado Tarde resultados último sorteo hoy, 5 de noviembre de 2026: números ganadores

Los resultados del chance El Dorado Tarde correspondientes a este jueves 5 de noviembre de 2026 ya fueron publicados y miles de apostadores en Bogotá y Cundinamarca consultan si lograron acertar el número ganador para reclamar alguno de los premios disponibles en este tradicional juego de azar. De acuerdo con el sorteo realizado durante la tarde de este jueves, los jugadores ya pueden verificar sus tiquetes y compararlos con la combinación favorecida para determinar si obtuvieron un premio por acierto de cuatro, tres, dos o una cifra. Como ocurre cada jornada, la expectativa se concentró en los apostadores que eligieron números de cuatro cifras directas, la modalidad que ofrece el mayor pago dentro del plan de premios.

El Dorado Tarde es uno de los sorteos más populares entre los jugadores de chance en Colombia, especialmente en Bogotá y los municipios de Cundinamarca, donde cada día se realizan miles de apuestas en puntos autorizados de Paga Todo, operador oficial del juego. Además del número ganador principal, los participantes también pueden consultar la quinta balota del sorteo, utilizada para diferentes modalidades de apuesta y validaciones establecidas por el operador. Los resultados oficiales son divulgados pocos minutos después de finalizar el sorteo y pueden ser verificados en los canales autorizados.



El Dorado Tarde de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026

El número ganador del Chance El Dorado Tarde de este jueves 5 de noviembre de 2026 fue:



Número ganador: 1651

Tres últimas cifras: 651

Dos últimas cifras: 51

Quinta balota: 4

Los jugadores que registraron estos números o sus respectivas terminaciones en sus apuestas podrán acceder a los premios establecidos en el reglamento vigente del chance.



¿Cuánto paga El Dorado Tarde?

El plan de premios de El Dorado Tarde contempla diferentes formas de ganar dependiendo de la modalidad seleccionada por el apostador. Por cada peso apostado, los pagos son los siguientes:



Cuatro cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

Tres cifras directas: 400 veces lo apostado.

Tres cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

Dos cifras o pata: 50 veces lo apostado.

Una cifra o uña: cinco veces lo apostado.

Por ejemplo, una apuesta de $1.000 acertando las cuatro cifras directas puede entregar un premio de hasta $4,5 millones, según las condiciones del juego. El Dorado Tarde realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 3:30 de la tarde. Los domingos y los días festivos no se llevan a cabo sorteos de esta modalidad. Este horario lo ha convertido en una de las alternativas preferidas por los apostadores que buscan conocer el resultado durante la jornada y verificar rápidamente si resultaron ganadores. El juego está vinculado a la Lotería de Bogotá y es operado por GELSA, empresa reconocida comercialmente como Paga Todo.



Cómo reclamar un premio del Chance El Dorado

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el tiquete original en buen estado y verificar el resultado a través de canales oficiales. Para premios iguales o superiores a $100.000, los requisitos incluyen ser mayor de edad y presentar la documentación exigida por el operador. Entre los documentos solicitados se encuentran el tiquete original y una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía. También es importante que el comprobante no tenga tachaduras, enmendaduras o alteraciones que puedan afectar el proceso de validación y pago. El Dorado continúa siendo uno de los chances con mayor reconocimiento en Bogotá y Cundinamarca, donde diariamente miles de personas participan con la ilusión de acertar la combinación ganadora y obtener alguno de los premios contemplados por este tradicional juego de azar.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL