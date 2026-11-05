Super Astro Sol hoy: último sorteo de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026

Los resultados del Super Astro Sol de este jueves 5 de noviembre de 2026 ya fueron divulgados, permitiendo a miles de apostadores en Colombia verificar si obtuvieron algún premio en una de las modalidades de suerte y azar más populares del país. Como ocurre diariamente, el sorteo entregó una combinación compuesta por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal, elementos necesarios para determinar los ganadores del premio mayor y de las demás categorías establecidas dentro del plan de premios del juego.

Los participantes pueden revisar su tiquete y comparar los resultados oficiales con la apuesta realizada. Quienes hayan acertado la combinación ganadora deberán conservar el comprobante en buen estado para adelantar el proceso de reclamación del premio en los canales autorizados.



Resultado del Super Astro Sol de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026 Número ganador: 7032

Signo ganador: Cáncer

Con esta combinación quedó definido el resultado del sorteo correspondiente a la jornada de este jueves. Los jugadores que coincidan con el número y el signo sorteados podrán acceder al premio principal de acuerdo con el valor apostado.



¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol funciona mediante una mecánica en la que el jugador selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y posteriormente escoge uno de los 12 signos del zodiaco. Ambas elecciones quedan registradas en el tiquete de apuesta. Los signos disponibles son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Asimismo, existe la posibilidad de jugar una misma combinación con todos los signos para ampliar las opciones de acierto. El juego es regulado por Coljuegos y cuenta con cobertura nacional, por lo que puede ser comercializado a través de los operadores autorizados en diferentes regiones del país.

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De otro lado, el plan de premios contempla diferentes categorías de pago según el nivel de acierto obtenido por el apostador. De acuerdo con la información oficial del juego, acertar las cuatro cifras y el signo zodiacal permite recibir un premio equivalente a 42.000 veces el valor apostado. Por su parte, quienes acierten tres cifras y el signo pueden recibir 1.000 veces el valor de la apuesta, mientras que los jugadores que coincidan en dos cifras y el signo obtienen un premio equivalente a 100 veces lo apostado. Las cifras deben coincidir en el orden exacto determinado por el sorteo. La apuesta mínima permitida es de $500 y el monto máximo autorizado por tiquete es de $10.000.



¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

El sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde, horario en el que se define la combinación ganadora del día. Los resultados oficiales suelen conocerse pocos minutos después de efectuado el sorteo. El juego hace parte de la familia Super Astro, que también incluye el sorteo Super Astro Luna. Ambas modalidades se desarrollan bajo la operación de Corredor Empresarial S.A. y la supervisión de Coljuegos.



Los apostadores pueden realizar sus jugadas en puntos autorizados como SuperGIROS y Su Red, además de las plataformas digitales habilitadas por los operadores autorizados para la comercialización de este producto de suerte y azar.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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