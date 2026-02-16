Últimos días para inscribirse a megaferia de empleo en Bogotá con más de 17 mil vacantes

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció que se acerca el cierre de inscripciones para participar en la 'Megaferia de Empleo', que se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero en Corferias. La jornada reunirá a más de 160 empresas y pondrá a disposición de la ciudadanía más de 17.000 oportunidades laborales en distintos sectores productivos.

El evento de la entidad se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. La participación no tiene costo, pero las personas interesadas deben realizar un registro previo en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico, por medio de este link. El objetivo es facilitar la organización de la jornada y garantizar el ingreso de quienes deseen postularse a las vacantes disponibles.

¿Cuáles son las ofertas de empleo de la megaferia en Bogotá?

De acuerdo con la entidad distrital, las ofertas de empleo abarcan sectores como comercio, construcción, servicios financieros, logística, manufactura, salud, turismo, gastronomía, tecnologías de la información e industrias creativas. Las vacantes están dirigidas a distintos niveles de formación, desde personas con educación básica y media hasta perfiles técnicos, tecnológicos, profesionales y con estudios de posgrado.



Uno de los componentes centrales de la Megaferia será la realización de procesos de selección durante el mismo día del evento. En total, 14 empresas llevarán a cabo preselecciones avanzadas que incluirán entrevistas, pruebas psicotécnicas y evaluaciones técnicas. En algunos casos, también se adelantará la verificación de antecedentes como parte del proceso. Las personas que superen estas etapas podrán continuar directamente con las fases finales de contratación con las compañías participantes.



Por su parte, las demás empresas realizarán una revisión inicial de hojas de vida y perfiles, y programarán entrevistas posteriores con los candidatos que cumplan con los requisitos de los cargos ofertados. De esta manera, la jornada no solo funcionará como un espacio de postulación, sino también como un punto de contacto directo entre empleadores y buscadores de empleo.



Las vacantes ofertadas en Bogotá

Según informó la Secretaría, dentro del total de vacantes se han dispuesto oportunidades específicas para poblaciones que enfrentan mayores barreras de acceso al mercado laboral. Se incluyen más de 1.000 puestos dirigidos a personas mayores de 50 años, 8.548 oportunidades para mujeres, 9.731 para jóvenes y 311 vacantes para personas con discapacidad. La administración distrital señaló que estas cifras responden a una estrategia orientada a promover la inclusión laboral en la ciudad.

"Trabajamos por la inclusión laboral y por generar oportunidades reales para quienes enfrentan mayores barreras de acceso al trabajo", según explicó Guillermo Alarcón, director de Desarrollo Empresarial y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Además, la megaferia contará con un componente académico enfocado en empleabilidad, por medio de charlas y espacios de orientación sobre temas relacionados con la búsqueda de empleo, el fortalecimiento del perfil profesional y las dinámicas actuales del mercado laboral.

De manera complementaria, entre el 16 y el 21 de febrero estarán disponibles 2.725 vacantes adicionales a través de la plataforma del Servicio Público de Empleo. Estas oportunidades también cubren diferentes niveles de formación y sectores económicos, lo que amplía las opciones para quienes no puedan asistir presencialmente a la megaferia o prefieran realizar su postulación de forma virtual.

La Secretaría de Desarrollo Económico informó igualmente que la Unidad Móvil de Empleo prestará atención en el barrio Simón Bolívar, ubicado en la localidad de Barrios Unidos, en la Calle 74 A No. 63 - 04. Allí se brindará orientación laboral y apoyo en el registro de hojas de vida los días 16, 17, 18 y 20 de febrero entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., y el sábado 21 de febrero entre las 8:00 a.m. y las 12:00 del mediodía. El 19 de febrero, la unidad acompañará la jornada principal en Corferias para ofrecer los mismos servicios a los asistentes.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co