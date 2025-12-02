¿En qué va la discusión del salario mínimo 2026? Dan fecha en que se conocerán propuestas de aumento

Este lunes primero de diciembre iniciaron las concertaciones para definir en cuánto subirá el salario mínimo para 2026. Junto al Gobierno Nacional, los representantes del empresariado y trabajadores se sentaron en la mesa para dialogar sobre el incremento que podría tener dicho pago el año entrante, y aunque parece que la discusión inició con amplias diferencias entre propuestas, aún quedan varios días para poder alcanzar un acuerdo entre las diferentes partes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Comienza el camino hacia el aumento del salario mínimo! Hoy instalamos, junto a las centrales sindicales, los gremios, el Dane, Minhacienda y con el acompañamiento de la OIT, la Comisión de Concertación del Salario Mínimo para 2026. El Gobierno del Cambio del presidente Petro llega con una disposición clara: construir un consenso dentro de los tiempos que fija la ley, con diálogo tripartito, rigor técnico y la cifra de productividad acordada sobre la mesa, para avanzar hacia un aumento del salario mínimo en 2026. (...) Invitamos a todas las partes a darle una buena noticia al país: una cifra consensuada, seria y basada en los datos que hoy tenemos en la mesa. Las y los trabajadores necesitan y merecen un aumento significativo por encima de la inflación.", dio a conocer este lunes el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, desde su cuenta de X.



El actor clave que no participará en la concertación del mínimo este 2025

Llegar a un consenso no será tarea fácil: el Gobierno espera "un aumento significativo por encima de la inflación"; los empresarios, por otro lado, esperan que el incremento sea de un solo dígito y los representantes de los trabajadores aspiran a que el mínimo aumente en un porcentaje de dos cifras. El debate previo al inicio de las concertaciones fue tan complejo que incluso el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, anunció que no iba a participar en las discusiones, una decisión criticada por el Gobierno Nacional.

"Fenalco ratifica hoy su decisión de no participar en la mesa de concertación laboral durante el presente año. Esto debido a que el Gobierno ya tiene definida su carta de incremento del salario mínimo, lo cual no es serio con la comisión de concertación, lo cual pasa por encima de los actores tanto sindicatos como del Gobierno propio. (...) Es una payasada prestarse a asistir cuando ya el Gobierno sabe lo que quiere hacer, tiene definida su carta, que además es una carta populista. Un incremento de dos dígitos, dos veces más que la inflación, no tiene sentido para Colombia. El escenario inflacionario que hoy tenemos seguramente seguirá al alsa con una decisión como la presente", dijo Cabal en un reciente video publicado.



Además de la respuesta del Gobierno, el presidente de la CUT, Fabio Arias, también se pronunció al respecto: "A nosotros no nos gusta el oportunismo de los empresarios. Van a la OIT a quejarse de que no hay diálogo social y, cuando se les invita al diálogo social, salen corriendo. Eso creo que es típicamente una posición oportunista", dijo.



¿Qué se ha dicho en la mesa concertación del mínimo?

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, publicó recientemente el cronograma de esta mesa de concertación. El primer día, por ejemplo, se tenía pronosticado que el DANE presentase las respectivas cifras económicas del país, a través de las cuales se expondrán las variaciones del PIB hasta el tercer trimestre de 2025, las cuentas nacionales de transferencias o la presentación del mercado laboral. En resumen, la jornada transcurrió con normalidad, pero no se pudo fijar una cifra de productividad,la cual es clave para las negociaciones.



Se espera que, con base en la cifra del IPC que presente el Dane el próximo 5 de diciembre a las 6 de la tarde, el próximo 9 de diciembre las centrales obreras y empresarios presenten sus debidas propuestas de aumento para el debate correspondiente, que se extenderá hasta el 15 del mismo mes.

Publicidad

Aquellos sindicatos y agrupaciones de trabajadores han dado a conocer que esperan un incremento del salario mínimo hasta de un 15% para el 2026 (o al menos superior al 11 por ciento), mientras que el Gobierno Nacional propone el incremento en un 11% y los empresarios dicen que no debe subir más de un 7%. En todo caso, el próximo 9 de diciembre serán presentadas oficilmente las propuestas del incremento de este salario mínimo de 2026.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO