Este domingo 29 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Chontico Día, juego de chance que se lleva a cabo diariamente en Colombia. Los participantes esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota para comprobar si sus apuestas fueron favorecidas. El sorteo se realiza a la 1:00 p.m. y se transmite por Telepacífico. E

Resultado del Chontico Día de hoy, domingo 29 de noviembre

Estos son los datos de la jornada:



Número ganador: 9466

La Quinta: 9

¿Qué número cayó en el sorteo anterior?

En el sorteo del sábado 28 de noviembre, el Chontico Día dejó como resultado el número 8889 y la quinta balota fue el 6, correspondiente al sorteo 8628.



¿Cómo se juega el Chontico Día?

Para participar, se debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrar la jugada en un punto autorizado.

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Entre las modalidades disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directo: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

Tres cifras combinado: acertar las tres cifras finales en cualquier orden.

Pata: acertar las dos últimas cifras.

Uña: acertar la última cifra.

¿Cuál es el plan de premios del Chontico Día?

El pago depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado. Los multiplicadores de referencia para las modalidades tradicionales del chance son:



Modalidad Pago por cada peso apostado Cuatro cifras directo $4.500 Cuatro cifras combinado $208 Tres cifras directo $400 Tres cifras combinado $83 Dos últimas cifras (pata) $50 Última cifra (uña) $5

Estos pagos corresponden a multiplicadores generales del chance y están sujetos a las condiciones vigentes del operador, así como a los descuentos e impuestos que correspondan.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para reclamar un premio, es necesario conservar el tiquete original y presentar el documento de identidad en los puntos autorizados por el operador.



Los premios de menor cuantía pueden gestionarse en puntos de venta habilitados, mientras que los de montos superiores pueden requerir trámites adicionales y documentación específica. Las condiciones dependen del valor del premio y del operador donde se registró la apuesta.



En Colombia, el plazo general para reclamar premios de juegos de suerte y azar es de un año, contado desde la fecha del sorteo. Es importante consultar los requisitos vigentes antes de adelantar el procedimiento.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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