El chance Sinuano Noche celebró su sorteo oficial correspondiente a la jornada del sábado 28 de noviembre de 2026. Miles de apostadores en la región Caribe y en todo el territorio colombiano consultan el número ganador emitido bajo la supervisión de las autoridades competentes de juegos de suerte y azar.



A continuación, se presenta el reporte oficial del sorteo nocturno de este popular juego de chance, recordando a los participantes verificar siempre sus colillas físicas o comprobantes digitales emitidos por operadores autorizados antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



¿Qué número cayó en Sinuano Noche hoy, 28 de noviembre?

De acuerdo con la transmisión oficial realizada en el horario habitual de las 10:30 de la noche, la combinación ganadora del premio principal correspondiente a la jornada de este sábado es la siguiente:



Números ganadores: 9706

9706 La "Quinta" cifra: 6

Recomendaciones clave para verificar el tiquete ganador

Una vez confirmados los dígitos oficiales, los jugadores deben revisar con detenimiento el formulario impreso o el comprobante electrónico generado en la plataforma autorizada. Es fundamental verificar que la fecha del sorteo, el nombre del juego (Sinuano Noche), el valor apostado y la modalidad seleccionada coincidan exactamente con la jugada realizada.

En caso de haber acertado el número ganador, el tiquete debe conservarse en perfecto estado físico, sin tachaduras, enmendaduras, roturas ni exposición a la humedad o al calor que puedan borrar la tinta térmica del papel, ya que este documento constituye el único título valor válido para exigir el pago del premio.



¿Qué hacer en caso de ganar el chance Sinuano Noche?

El proceso de reclamación de premios en Colombia varía según el monto obtenido por el apostador, expresado en Unidades de Valor Tributario (UVT) vigentes para el año 2026:



Premios de menor cuantía: Cuando el valor del premio es inferior a los topes establecidos para pago inmediato en puntos de venta, el ganador puede acercarse directamente a cualquier oficina principal o punto autorizado de la red comercializadora en su ciudad o municipio. Allí deberá presentar el tiquete original en buen estado y su cédula de ciudadanía vigente. Premios de mayor cuantía: Si el monto ganado supera el límite de pago en efectivo en ventanilla, el beneficiario debe acudir a las oficinas administrativas principales del operador autorizado. Para este trámite se exige el comprobante original de la apuesta, el documento de identidad original y ampliado al 150 %, el Registro Único Tributario (RUT) actualizado y una certificación bancaria vigente, dado que el desembolso suele realizarse mediante transferencia electrónica o cheque de gerencia por motivos de seguridad financiera.

De acuerdo con la normativa colombiana vigente para juegos de suerte y azar, los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo, para reclamar su premio. Superado ese término, opera la prescripción del derecho de cobro y los recursos pasan a fortalecer el sistema de salud pública.



Impuestos y retenciones de ley por ganancias ocasionales

En Colombia, los premios obtenidos en loterías, rifas, apuestas y juegos de chance están sujetos a deducciones tributarias establecidas en el Estatuto Tributario Nacional. Cuando el valor del premio supera las 48 UVT, se aplica una retención en la fuente del 20 % por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales.

Publicidad

Adicionalmente, sobre el valor del premio se aplica el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como el 4x1.000, en los casos que disponga la regulación financiera al momento del desembolso. Estas retenciones son practicadas directamente por la entidad operadora antes de entregar el dinero al ganador, por lo que el beneficiario recibe el monto neto tras el cumplimiento de las obligaciones fiscales.



Importancia de jugar legal y respaldo de Coljuegos

Las autoridades nacionales reiteran a los ciudadanos la importancia de realizar sus apuestas únicamente en puntos de venta físicos autorizados o a través de portales web que cuenten con contrato de concesión vigente ante Coljuegos, la entidad administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en Colombia.



Apostar de manera legal no solo garantiza al jugador el pago oportuno y seguro de sus premios bajo la vigilancia del Estado, sino que también asegura que un porcentaje significativo de los recursos recaudados sea transferido directamente a la financiación de los servicios de salud de millones de colombianos en todo el país. Los usuarios pueden consultar el listado oficial de operadores legales directamente en el portal institucional de Coljuegos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad