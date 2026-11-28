Conozca la combinación oficial del sorteo de Caribeña Noche correspondiente a este sábado 28 de noviembre de 2026. Miles de apostadores en la región Caribe y en todo el territorio nacional consultan el resultado de este tradicional juego de azar para verificar si su tiquete resultó favorecido.



El sorteo de Caribeña Noche se realiza de manera habitual en horario nocturno bajo la supervisión de las autoridades competentes y delegados que certifican la transparencia en la extracción de las balotas. Este juego permite a los participantes acertar hasta cuatro cifras en orden directo o combinado, además de contar con la modalidad de quinta cifra o balota adicional según el plan de premios vigente autorizado para los operadores de chance en Colombia.



¿Qué número cayó en Caribeña Noche este 28 de noviembre?

A continuación, se presenta el reporte oficial con las cifras seleccionadas en el sorteo de esta noche. Se recomienda a los jugadores revisar cuidadosamente cada dígito impreso en su formulario oficial antes de descartar la apuesta.



Números ganadores: 4326

4326 La “Quinta” cifra: 6

Es fundamental recordar que los premios varían de acuerdo con el valor apostado y la modalidad elegida al momento de realizar la compra en los puntos de venta físicos o plataformas digitales habilitadas.



¿Qué hacer en caso de resultar ganador de Caribeña Noche?

Si los números registrados en el tiquete coinciden con el resultado oficial del sorteo del 28 de noviembre de 2026, el ganador debe seguir una serie de pasos básicos para reclamar su premio de forma segura y sin contratiempos:



Conservar el tiquete en buen estado: El formulario original es el único documento válido para exigir el pago del premio. No debe presentar tachaduras, enmendaduras, rupturas ni daños que impidan leer el código de seguridad, la fecha del sorteo o los números apostados. Verificar el monto del premio: Los premios de menor cuantía suelen pagarse directamente en los puntos de venta autorizados de la red comercial donde se adquirió el chance, presentando el tiquete ganador y el documento de identidad. Acudir a oficinas principales para premios mayores: Cuando el valor ganado supera los topes establecidos para pago en punto de venta, el beneficiario debe dirigirse a las sedes administrativas o puntos principales del operador autorizado con su cédula de ciudadanía original y el tiquete diligenciado al respaldo con sus datos personales. Tener en cuenta los plazos legales: De acuerdo con la normativa vigente en Colombia para juegos de suerte y azar, los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo, para hacer efectivo el cobro del premio antes de que opere la prescripción.

Retenciones e impuestos aplicables a los premios en Colombia

En el territorio colombiano, los premios obtenidos en loterías, rifas y juegos de chance están sujetos a las disposiciones tributarias establecidas en el Estatuto Tributario Nacional. Cuando el valor bruto del premio supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), se aplica de manera automática la retención en la fuente por concepto de ganancia ocasional.

Dicha retención corresponde a una tarifa del 20 % sobre el valor total del premio obtenido, la cual es descontada directamente por la entidad operadora en el momento de efectuar el desembolso. Adicionalmente, dependiendo del monto y la forma de pago, pueden aplicar los gravámenes financieros correspondientes, como el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF o 4x1.000). Por esta razón, el valor neto recibido por el ganador puede diferir del premio bruto anunciado en el plan de premios.



Importancia de jugar legal y consultar canales oficiales

Las autoridades nacionales reiteran a los ciudadanos la importancia de realizar sus apuestas únicamente a través de operadores debidamente autorizados y vigilados por Coljuegos, la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Apostar en puntos legales garantiza que el pago de los premios esté respaldado financieramente y que los recursos recaudados por derechos de explotación sean transferidos directamente al sistema de salud pública del país.

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Para confirmar cualquier resultado o resolver inquietudes sobre puntos de pago autorizados, los jugadores pueden consultar directamente las páginas web oficiales de las redes de chance habilitadas o los canales institucionales de las autoridades de control en cada departamento.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

