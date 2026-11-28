Los apostadores en todo el territorio colombiano siguen de cerca la jornada nocturna de este sábado 28 de noviembre de 2026 para conocer la combinación oficial de Baloto y Revancha. A continuación, se presentan los datos del sorteo correspondiente al premio mayor de ambas modalidades del juego de suerte y azar.



El sorteo de Baloto y Revancha se lleva a cabo bajo la supervisión de las autoridades competentes y los delegados de control, quienes verifican el correcto funcionamiento de las baloteras electrónicas y certifican la validez de cada una de las cifras extraídas. Este juego permite a los participantes elegir cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16, manteniendo exactamente la misma combinación elegida en caso de adquirir la opción adicional de Revancha.



¿Qué números cayeron en Baloto y Revancha hoy 28 de noviembre de 2026?

De acuerdo con el reporte oficial del sorteo realizado en la noche de este sábado, las combinaciones ganadoras para los premios principales de ambas modalidades son las siguientes:



Resultados de Baloto

Números ganadores: Pendiente

Pendiente Superbalota: Pendiente

Resultados de Revancha

Números ganadores: Pendiente

Pendiente Superbalota: Pendiente

Se recomienda a todos los jugadores verificar detenidamente los dígitos impresos en su tiquete físico o comprobante digital emitido a través de los canales autorizados, asegurándose de revisar tanto el orden como la coincidencia exacta de las cinco balotas principales y la Superbalota correspondiente a la fecha del sorteo.



¿Cómo reclamar los premios de Baloto y Revancha en Colombia?

El proceso para hacer efectivo el cobro de un premio obtenido en Baloto y Revancha depende directamente del monto ganado, expresado en Unidades de Valor Tributario (UVT). Para los premios menores —aquellos que son inferiores a 182 UVT—, los ganadores pueden acudir directamente a cualquier punto de venta autorizado de la red comercial en el país, como puntos SuRed o SuperGIROS, presentando el tiquete original en perfecto estado y su documento de identidad vigente.

Por otro lado, cuando el valor del premio iguala o supera las 182 UVT, incluyendo los acumulados multimillonarios del premio mayor, el trámite debe realizarse a través de la entidad fiduciaria encargada de la administración de los recursos del juego. En estos casos, el ganador debe comunicarse previamente con las líneas de atención al cliente del operador para agendar una cita presencial en las oficinas principales designadas en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla o Bucaramanga.

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Para adelantar dicho procedimiento sin contratiempos, es indispensable presentar el tiquete original sin enmendaduras, tachones ni daños que impidan la lectura del código de seguridad, junto con la cédula de ciudadanía o documento de identificación válido y el formulario de solicitud de pago de premios debidamente diligenciado. Asimismo, la normativa vigente establece un plazo máximo de un año calendario, contado a partir de la fecha de realización del sorteo, para reclamar cualquier premio antes de que opere la prescripción del derecho al cobro.



Retenciones e impuestos por ganancias ocasionales

En materia tributaria, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos al impuesto por ganancias ocasionales, conforme a lo estipulado en el Estatuto Tributario Nacional. Cuando el monto del premio supera las 48 UVT, la entidad pagadora está obligada por ley a practicar una retención en la fuente equivalente al 20 % sobre el valor total del premio obtenido.



Adicionalmente, sobre el valor neto resultante después de aplicar la retención por ganancia ocasional, se efectúa el descuento correspondiente al Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como el 4x1.000, al momento de realizar el desembolso mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia. Estas deducciones son obligatorias y se aplican de manera automática antes de entregar el dinero al beneficiario.



Importancia de jugar legal y regulación de Coljuegos

La operación de Baloto y Revancha en Colombia cuenta con la autorización, vigilancia y control de Coljuegos, la entidad estatal encargada de administrar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en el país. Participar exclusivamente a través de los puntos físicos autorizados y de la plataforma web oficial garantiza la transparencia de los sorteos y respalda el pago oportuno de los premios a los ganadores.



Además de brindar seguridad jurídica a los apostadores, la adquisición de tiquetes legales contribuye directamente al financiamiento del sistema de salud pública en Colombia, dado que un porcentaje significativo de los recursos recaudados por concepto de derechos de explotación se transfiere al sector salud para la atención de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Los usuarios pueden verificar en cualquier momento la legalidad de los operadores y los canales de venta habilitados consultando directamente el portal institucional de Coljuegos.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.