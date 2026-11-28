Los apostadores en Colombia consultan los reportes oficiales de Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca, Baloto y Revancha correspondientes al sábado 28 de noviembre de 2026 para verificar el estado de los sorteos programados en la jornada y conocer las condiciones de cobro establecidas por la normativa vigente.



Resultados de la Lotería de Boyacá hoy 28 de noviembre de 2026

La Lotería de Boyacá publica el reporte oficial del premio mayor para la jornada del 28 de noviembre de 2026 a través de sus canales autorizados. Los apostadores deben revisar el billete o la fracción adquirida únicamente frente a los datos confirmados por la entidad operadora.



Números ganadores : 6299

: 6299 Serie: 382

Resultados de la Lotería del Cauca hoy 28 de noviembre de 2026

La Lotería del Cauca dispone la información oficial de su premio principal correspondiente a la fecha del 28 de noviembre de 2026. Quienes participaron en el sorteo deben contrastar la numeración y la serie registradas en su comprobante de juego con la divulgación oficial de la lotería.



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Serie: Pendiente

Resultados de Baloto hoy 28 de noviembre de 2026

El juego Baloto da a conocer los datos oficiales de su sorteo correspondiente al 28 de noviembre de 2026. Los participantes deben verificar el acierto de la combinación principal y la balota adicional de acuerdo con el reglamento del juego operado bajo supervisión estatal.



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Superbalota: Pendiente

Resultados de Revancha hoy 28 de noviembre de 2026

La modalidad Revancha informa los resultados de su sorteo programado para el 28 de noviembre de 2026. Los jugadores que activaron esta opción adicional en su tiquete deben cotejar cada número y la balota correspondiente con el reporte oficial emitido tras el cierre del sorteo.



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Superbalota: Pendiente

¿Qué hacer en caso de ganar un premio?

Cuando un apostador obtiene un premio en la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca, Baloto o Revancha, el primer paso consiste en conservar el billete, la fracción o el tiquete en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras, roturas ni alteraciones que impidan su lectura o validación en los sistemas de control.

Para los premios de menor cuantía, el cobro suele habilitarse en puntos de venta autorizados o agencias designadas por el operador correspondiente, previa verificación electrónica o física del documento. En el caso de premios mayores o acumulados de alto valor, el ganador debe acudir a las sedes principales o entidades fiduciarias y bancarias autorizadas por cada operador, presentando el tiquete o billete original ganador y un documento de identidad válido y vigente.

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Los operadores y las autoridades del sector recuerdan que los premios cuentan con un plazo legal de caducidad contado a partir de la fecha del sorteo. Si el ganador no reclama el premio dentro del término fijado por la ley y el reglamento del juego, el derecho al cobro prescribe y los recursos pasan a destinarse conforme a las normas que regulan los juegos de suerte y azar en Colombia.



Retenciones de ley y ganancias ocasionales

Los premios obtenidos en juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos a descuentos fiscales establecidos en la legislación tributaria vigente. De manera general, los premios que superan el umbral fijado por la normatividad en Unidades de Valor Tributario (UVT) están gravados con el impuesto de ganancias ocasionales, además de las retenciones aplicables según el régimen fiscal vigente.



Al momento de tramitar el pago, la entidad pagadora o el operador realiza las retenciones correspondientes antes de entregar el saldo neto al ganador. Por este motivo, el monto efectivamente recibido por el beneficiario puede diferir del valor bruto anunciado para el premio mayor o acumulado, dependiendo de la cuantía y de las disposiciones tributarias aplicables en la fecha de pago.



Importancia del juego legal y consulta ante Coljuegos

Participar en juegos de suerte y azar autorizados garantiza el respaldo jurídico del premio, la transparencia de los sorteos y el aporte de recursos al financiamiento de la salud pública en el país. Adquirir billetes, fracciones o tiquetes en canales informales o no autorizados expone al comprador a fraudes, falsificaciones o a la imposibilidad de exigir el pago de eventuales premios.



Coljuegos es la entidad encargada de administrar, regular y controlar los juegos de suerte y azar del orden nacional en Colombia, mientras que las loterías departamentales operan bajo el marco regulatorio correspondiente. Los ciudadanos pueden consultar información institucional, verificar operadores autorizados y resolver inquietudes sobre legalidad y reclamaciones a través de los canales oficiales de Coljuegos y de cada entidad de lotería.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.