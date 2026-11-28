La jornada sabatina de juegos de azar en Colombia cerró con una nueva edición de la Lotería de Boyacá, uno de los sorteos tradicionales más esperados por los apostadores en el país. Conozca el número ganador del premio mayor y la serie correspondiente a este sábado 28 de noviembre de 2026, además de las recomendaciones clave para verificar su billete y realizar el cobro oficial.



Como es habitual cada sábado en horas de la noche, los jugadores estuvieron atentos a la transmisión oficial del sorteo que entrega un multimillonario plan de premios. Quienes adquirieron su billete completo o por fracciones en puntos de venta autorizados o plataformas digitales habilitadas ya pueden revisar si la suerte estuvo de su lado durante esta jornada.



¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá este 28 de noviembre?

De acuerdo con el reporte oficial emitido tras el cierre de las baloteras en el sorteo de este sábado 28 de noviembre de 2026, el resultado principal quedó definido de la siguiente manera:



Número ganador (Premio Mayor): 6299

6299 Serie: 382

Es fundamental que los apostadores verifiquen con detenimiento tanto las cuatro cifras como el número de serie impreso en el billete o en el comprobante electrónico, ya que la coincidencia exacta de ambos datos es indispensable para reclamar el premio mayor.



¿Cómo verificar correctamente el billete de la Lotería de Boyacá?

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, los jugadores deben revisar la integridad física o digital del documento de apuesta. En el caso de los billetes físicos adquiridos a través de loteros tradicionales o redes de pago autorizadas en todo el territorio nacional, el papel debe encontrarse en buen estado, sin enmendaduras, tachaduras ni alteraciones que dificulten la lectura del código de barras y los números impresos.

Si la compra se efectuó mediante canales virtuales autorizados, el usuario debe ingresar a su cuenta registrada en la plataforma correspondiente y descargar el certificado oficial de la apuesta. Se recomienda contrastar siempre los números con los boletines oficiales publicados por la entidad operadora en su portal web y canales institucionales, evitando guiarse por cadenas no verificadas en redes sociales.



Recomendaciones y pasos para cobrar un premio de lotería en Colombia

En caso de resultar ganador, el procedimiento para hacer efectivo el pago varía según el monto obtenido y los lineamientos administrativos de la entidad emisora:



Premios de menor cuantía: Cuando el valor ganado corresponde a aproximaciones o montos inferiores a los topes establecidos para pago directo, el ciudadano puede acercarse a los distribuidores autorizados o puntos de red aliados presentando el billete original y su documento de identidad vigente. Premio mayor y montos altos: Para reclamar el premio principal, el ganador debe dirigirse directamente a las oficinas principales de la Lotería de Boyacá o seguir el protocolo de atención personalizada dispuesto por la entidad. Allí deberá presentar el billete original intacto, la cédula de ciudadanía y diligenciar los formularios de verificación financiera y de origen de fondos exigidos por la normativa colombiana. Plazo de caducidad: Según la legislación vigente en Colombia, los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo, para reclamar su dinero. Superado este periodo sin que se presente el cobro, prescribe el derecho sobre el premio.

Impuestos y retenciones aplicables a los ganadores

Quienes obtengan premios en juegos de suerte y azar deben tener en cuenta que el valor anunciado en el plan de premios no se recibe en su totalidad, debido a las obligaciones tributarias establecidas en el Estatuto Tributario de Colombia:



Impuesto por ganancias ocasionales: Todo premio que supere las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) está sujeto a una retención en la fuente del 20 % por concepto de ganancia ocasional, la cual es descontada directamente por la entidad pagadora antes de realizar el desembolso.

Todo premio que supere las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) está sujeto a una retención en la fuente del 20 % por concepto de ganancia ocasional, la cual es descontada directamente por la entidad pagadora antes de realizar el desembolso. Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000): Adicionalmente, sobre el valor resultante tras descontar la ganancia ocasional, se aplica el impuesto financiero correspondiente al movimiento bancario al momento de efectuar el giro o la transferencia a la cuenta del beneficiario.

Importancia de jugar legal y consultar con Coljuegos

Las autoridades del sector reiteran el llamado a los ciudadanos para que realicen sus apuestas únicamente a través de operadores debidamente autorizados y regulados por Coljuegos, la entidad encargada de administrar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en Colombia.

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Apostar en plataformas ilegales o adquirir billetes no oficiales no solo expone al jugador a fraudes y a la imposibilidad de reclamar un eventual premio, sino que también afecta los recursos destinados a la financiación del sistema de salud pública del país, sector al que se transfieren las rentas generadas por las loterías y los juegos legales. Para confirmar si un operador o sitio web cuenta con permiso vigente, los usuarios pueden consultar el listado oficial disponible en la página web de Coljuegos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

