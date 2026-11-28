El sorteo nocturno de Super Astro Luna correspondiente a la jornada de este sábado 28 de noviembre de 2026 define una nueva combinación de cuatro cifras y signo zodiacal en Colombia. Los apostadores que adquirieron su tiquete en los puntos autorizados de todo el territorio nacional pueden verificar si su elección coincide con la balota oficial.



¿Qué número cayó en Super Astro Luna hoy?

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el operador del juego bajo la supervisión de las autoridades competentes, la combinación favorecida en el sorteo realizado en la noche de este sábado se detalla a continuación:



Números ganadores: 4208

4208 Signo Zodiacal: Acuario

¿Cómo se juega y cuáles son los horarios de Super Astro Luna?

Super Astro Luna es una modalidad de juego de suerte y azar en la que el participante selecciona un número de cuatro dígitos, comprendido entre el 0000 y el 9999, acompañado de uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Para obtener el premio mayor, el jugador debe acertar tanto las cuatro cifras en el orden exacto de izquierda a derecha como el signo zodiacal seleccionado al momento de realizar la apuesta.

El sorteo se lleva a cabo todos los días de la semana y cuenta con transmisión oficial en vivo. Los horarios establecidos para su realización son los siguientes:



Lunes a viernes: 10:50 p. m.

10:50 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y días festivos: 8:30 p. m.

Los jugadores pueden realizar sus apuestas desde un monto mínimo de $500 pesos hasta un valor máximo de $10.000 pesos por tiquete. Además del acierto pleno de cuatro cifras más el signo, el plan de premios contempla pagos proporcionales para quienes aciertan las tres últimas cifras más el signo o las dos últimas cifras más el signo zodiacal.



Recomendaciones para reclamar el premio en caso de ganar

Quienes resulten favorecidos en el sorteo de Super Astro Luna deben conservar en perfecto estado el colilla o tiquete original de la apuesta, ya que este documento constituye el único soporte válido para exigir el pago del premio. Es indispensable verificar que el comprobante no presente enmendaduras, tachaduras, roturas ni deterioro que impida la lectura clara del código de seguridad, la fecha del sorteo, el número jugado y el signo elegido.

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Para premios de menor cuantía, el cobro puede efectuarse directamente en los puntos de venta autorizados de la red comercial donde se adquirió el tiquete. Cuando el monto ganado supera los topes establecidos por el operador para pago en ventanilla, el ganador debe acudir a las oficinas principales de la entidad distribuidora presentando el tiquete original y su documento de identidad vigente. De acuerdo con la normativa colombiana vigente para juegos de suerte y azar, el plazo máximo para hacer efectivo el cobro de un premio es de un año contado a partir de la fecha de realización del sorteo.



Retenciones de ley por ganancias ocasionales

Según lo estipulado en el Estatuto Tributario de Colombia, los premios obtenidos en loterías, rifas, apuestas y similares están sujetos al impuesto por concepto de ganancias ocasionales. Esta retención en la fuente aplica únicamente cuando el valor del premio supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) vigentes para el año gravable en curso.



En caso de superar dicho umbral, la entidad pagadora realiza de manera automática un descuento del 20 % sobre el valor total del premio ganado antes de efectuar el desembolso al beneficiario. Adicionalmente, si el pago se realiza mediante transferencia bancaria o cheque, la operación puede estar sujeta al Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como el 4x1.000, conforme a las disposiciones financieras aplicables.



Importancia de jugar legal y consultar fuentes oficiales

Las autoridades del sector reiteran a los ciudadanos la importancia de adquirir sus tiquetes exclusivamente en puntos de venta físicos o plataformas digitales debidamente autorizadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular, administrar y vigilar los juegos de suerte y azar en Colombia. Apostar en canales legales garantiza el respaldo financiero para el pago oportuno de los premios y asegura que los recursos recaudados por derechos de explotación sean transferidos directamente al sistema de salud pública del país.



Para confirmar la validez de un tiquete o despejar cualquier inquietud sobre los resultados oficiales, se recomienda consultar únicamente los canales institucionales del operador del juego o verificar directamente en las terminales de venta autorizadas.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.