Esto es lo que paga Bancolombia por un CDT de $1 millón en enero de 2026: tasas actualizadas

Un Certificado de Depósito a Término (CDT) es un producto financiero que permite a las personas invertir una suma de dinero en una entidad bancaria durante un tiempo determinado, a cambio de recibir intereses sobre ese capital. Es una herramienta utilizada para ahorrar con rentabilidad fija, ya que la tasa de interés se pacta desde el inicio y no cambia durante el plazo acordado. El CDT es considerado una inversión segura porque el capital está protegido y el rendimiento se conoce desde el momento de la apertura.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

En Colombia, los CDT son ofrecidos por diferentes entidades financieras, y Bancolombia es uno de los bancos con mayor participación en este mercado. Las tasas de interés varían según el monto invertido y el plazo elegido. En enero de 2026, estas tasas se calculan con base en la Tasa Efectiva Anual (E.A.), que indica el porcentaje de rentabilidad que se obtiene en un año. A continuación, le contamos cuánto paga Bancolombia por un CDT de $1 millón, considerando las tasas actualizadas para este año.



Tasas vigentes para CDT de Bancolombia 2026

Noticias Caracol consultó con Bancolombia para conocer cuáles son las tasas de interés que están manejando durante enero de 2026 en dos de los CDT más utilizados: CDT físico e Inversión Virtual Bancolombia:



CDT físico

Monto Invertido 30 días* 60 días 90 días 120 días 180 días 240 días 360 días > 540 días $1.000.000 hasta $9.999.999 0,10% 0,15% 6,80% 7,35% 7,60% 7,60% 7,50% 7,35% $10.000.000 hasta $49.999.999 0,10% 0,15% 7,90% 8,05% 8,25% 8,20% 8,10% 7,90% $50.000.000 hasta $199.999.999 0,10% 0,15% 7,95% 8,10% 8,30% 8,25% 8,15% 7,95% $200.000.000 hasta $499.999.999 0,10% 0,15% 8,00% 8,15% 8,35% 8,30% 8,20% 8,00% $500.000.000 hasta $5.000.000.000 0,10% 0,15% 8,05% 8,20% 8,40% 8,35% 8,25% 8,05%

Inversión Virtual Bancolombia

Monto / Plazo 30-59 días 60-89 días 90-119 días 120-149 días 150-179 días 180-239 días 240-359 días 360-539 días 540-719 días 720-1079 días 1080-1439 días 1440-1799 días $500.000 hasta $4.999.999 8.25% 8.35% 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 8.85% 8.85% 8.40% 7.80% 7.80% 7.80% $5.000.000 hasta $19.999.999 8.25% 8.35% 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 8.85% 8.85% 8.50% 7.85% 7.85% 7.85% $20.000.000 hasta $49.999.999 8.35% 8.45% 8.65% 8.75% 8.95% 9.05% 8.95% 8.95% 8.60% 7.90% 7.90% 7.90% $50.000.000 hasta $199.999.999 8.45% 8.55% 8.75% 8.85% 9.05% 9.10% 9.00% 9.00% 8.70% 7.95% 7.95% 7.95% $200.000.000 hasta $499.999.999 8.45% 8.55% 8.75% 8.85% 9.05% 9.10% 9.00% 9.00% 8.70% 7.95% 7.95% 7.95% $500.000.000 hasta $999.999.999 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 9.15% 9.20% 9.10% 9.10% 8.80% 8.00% 8.00% 8.00% $1.000.000.000 hasta $4.999.999.999 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 9.15% 9.20% 9.10% 9.10% 8.80% 8.00% 8.00% 8.00% Mayor a $5.000.000.000 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 9.15% 9.20% 9.10% 9.10% 8.80% 8.00% 8.00% 8

¿Cuánto paga Bancolombia por un CDT de $1 millón?

Noticias Caracol simuló con plazos de 120, 240, 360, 540 y 720 días cuánto paga Bancolombia por un Certificado de Depósito a Término físico e Inversión Virtual. Este fue el resultado:



CDT físico

Un CDT físico consiste en un documento impreso que entrega el banco al cliente cuando se realiza la inversión. Este certificado contiene información como el monto invertido, la tasa pactada, el plazo y la fecha de vencimiento. Es un título valor que representa la obligación del banco de devolver el capital más los intereses al finalizar el periodo acordado. El CDT físico requiere que el cliente lo conserve, ya que es el soporte para reclamar el dinero al vencimiento, y en caso de pérdida se deben realizar trámites adicionales para su reposición. Esto es lo que paga Bancolombia por invertir con este producto:

Publicidad

Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 7.05%

Total más ganancias: $1.022.049

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 7.45%

Total más ganancias: $1.047.106

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 7.35%

Total más ganancias: $1.070.560

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 7.35%

Total más ganancias: $1.107.761,62

Inversión Virtual Bancolombia

La inversión virtual de Bancolombia permite abrir y administrar un CDT a través de canales digitales, como la aplicación móvil o la sucursal virtual. En esta modalidad no se entrega un documento físico, sino que toda la información queda registrada en la plataforma del banco, lo que facilita la consulta y el manejo del producto sin desplazamientos. La inversión virtual ofrece las mismas condiciones de tasa y plazo que el CDT físico, pero con la ventaja de realizar el proceso de forma rápida y segura desde cualquier lugar, manteniendo la trazabilidad en línea. Esto le paga Bancolombia si decide invertir con este producto:



Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 8.35%

Total más ganancias: $1.027.093

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 8.7%

Total más ganancias: $1.057.187

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 8.7%

Total más ganancias: $1.087.000

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 8.40%

Total más ganancias: $1.128.610

Plazo: 720 días

Tasa efectiva anual: 7.80%

Total más ganancias: $1.162.080

¿Cómo es el proceso para abrir un CDT si la persona es menor de edad?

Para abrir un CDT siendo menor de edad, el proceso implica la participación de un representante legal, generalmente el padre, madre o tutor. El banco exige que el menor tenga documento de identidad válido, como tarjeta de identidad, y que el representante legal presente su cédula de ciudadanía. Ambos deben acudir a una sucursal de Bancolombia para realizar la apertura, ya que este trámite no se puede completar únicamente de manera virtual cuando se trata de menores. El representante legal será quien firme el contrato y asuma la responsabilidad sobre la inversión, aunque el CDT quedará a nombre del menor como titular.

Durante el proceso, el banco verifica la información del menor y del representante, incluyendo datos personales y financieros. Se define el monto a invertir, que puede ser desde el mínimo permitido por la entidad, y se selecciona el plazo y la tasa correspondiente según las condiciones vigentes. El dinero se bloquea durante el tiempo pactado, y al vencimiento, el capital más los intereses se entregan al titular, es decir, al menor, aunque el representante legal puede gestionar la operación. En algunos casos, el banco permite que el CDT se renueve automáticamente si así se acuerda en el contrato inicial.

Publicidad

Este procedimiento busca garantizar la protección del menor y el cumplimiento de las normas financieras. Es importante que el representante legal explique al menor el objetivo del CDT y cómo funciona, ya que este producto es una herramienta para fomentar el ahorro y la educación financiera desde temprana edad. Además, se recomienda consultar previamente las tasas y condiciones vigentes para elegir el plazo más conveniente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL