Estos son los apoyos socioeconómicos del Sena para aprendices de técnicos y tecnólogos.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) explicó cuáles son los diferentes acompañamientos que reciben los aprendices matriculados en programas técnicos y tecnológicos por parte de diferentes estrategias de bienestar. En un primer lugar, través del grupo de Bienestar al Aprendiz, la entidad desarrolla actividades relacionadas con deporte, cultura, promoción de la salud, prevención de enfermedades, liderazgo y desarrollo personal.

Estas acciones forman parte del acompañamiento institucional que busca apoyar el proceso formativo de los estudiantes en modalidades presencial, virtual y a distancia. Además de las actividades de bienestar, la institución también dispone de varios apoyos socioeconómicos dirigidos a quienes enfrentan dificultades económicas durante su formación. Según información del Sena, estos apoyos buscan reducir barreras que pueden afectar la continuidad de los aprendices en sus estudios.

De esta manera, la entidad busca que más estudiantes puedan mantenerse en sus programas y completar su proceso de formación para el trabajo y el emprendimiento. Camila Sánchez, profesional del área de Bienestar al Aprendiz, explicó que los apoyos socioeconómicos tienen como propósito incentivar la permanencia de los estudiantes en sus programas formativos. También señaló que algunos de estos beneficios priorizan a comunidades que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o que pertenecen a grupos minoritarios.



Cuáles son los apoyos del Sena para aprendices de técnicos y tecnólogos

Apoyo de Sostenimiento Regular

Uno de los apoyos disponibles es el denominado Apoyo de Sostenimiento Regular. Este beneficio se encuentra reglamentado por la Resolución 169 de 2022 y se otorga a través de convocatorias dirigidas a aprendices que cumplan con los requisitos establecidos por la entidad.



El apoyo consiste en una ayuda económica equivalente al 50% de un salario mínimo mensual legal vigente. Sin embargo, el valor puede variar dependiendo del calendario académico y de las condiciones establecidas en cada convocatoria.



Apoyo de Sostenimiento FIC

Otro de los beneficios disponibles es el Apoyo de Sostenimiento del Fondo de la Industria de la Construcción (FIC). Este programa está dirigido a aprendices que cursan programas relacionados con el sector de la construcción.

En este caso, el apoyo corresponde al 60% de un salario mínimo mensual legal vigente durante la mayor parte del año. Durante los meses de enero y diciembre, el valor corresponde al 30% del salario mínimo, aunque estos porcentajes también pueden ajustarse de acuerdo con el calendario académico y las resoluciones que regulan su entrega.



Apoyo de Transporte

Dentro del conjunto de apoyos que ofrece la institución también se encuentra el Apoyo de Transporte. Este beneficio está orientado a facilitar el desplazamiento de los aprendices hacia los centros de formación o hacia actividades institucionales que hacen parte de su proceso educativo.

De igual manera, el Sena dispone de un apoyo socioeconómico destinado a la alimentación de algunos aprendices. Este beneficio está dirigido principalmente a quienes se encuentran en programas de formación titulada, con el objetivo de contribuir a cubrir parte de sus necesidades durante la jornada de formación.



Centros de Convivencia

Para los estudiantes que provienen de zonas alejadas o que presentan situaciones especiales relacionadas con su lugar de residencia, la entidad también cuenta con Centros de Convivencia. En estos espacios se ofrece alojamiento, alimentación y acompañamiento como parte de las estrategias contempladas dentro del Plan Nacional de Bienestar.

Además de los apoyos mencionados, el Sena contempla otras alternativas relacionadas con el acceso a herramientas tecnológicas. A través del apoyo en medios tecnológicos, algunos aprendices pueden acceder a recursos que facilitan la conectividad y el desarrollo de actividades académicas, especialmente en programas que requieren el uso de plataformas virtuales.

Otra de las iniciativas es el programa de monitorías. Este programa permite que aprendices con buen desempeño académico apoyen algunos procesos formativos dentro de la institución. A cambio de esta labor, los estudiantes reciben un estímulo económico y adquieren experiencia en actividades relacionadas con la formación.

De acuerdo con la entidad, estas estrategias hacen parte del conjunto de acciones orientadas a fortalecer el bienestar del aprendiz durante su etapa de formación. El objetivo es generar condiciones que favorezcan la permanencia de los estudiantes y facilitar que culminen sus programas académicos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co