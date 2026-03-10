Cayó MiLoto y el ganador se llevó $600 millones de premio mayor: resultados 9 de marzo de 2026

Cayó MiLoto. El acumulado, que venía creciendo desde jornadas anteriores, finalmente se entregó en el sorteo número 498, realizado el lunes 9 de marzo de 2026, según lo informado por el juego de azar. Este resultado dejó un nuevo ganador del premio mayor, valorado en $600 millones, además de miles de participantes que recibieron premios secundarios.

Cayo MiLoto: números ganadores del sorteo del 9 de marzo

El sorteo 498 registró 13.601 ganadores en total, una cifra que refleja el alcance nacional del juego. La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 03, 13, 19, 21 y 23, seleccionados mediante modalidad automática. El tiquete se adquirió a través de la red comercial aliada SuperGIROS. El único ganador de los cinco aciertos recibió el premio completo de $600 millones antes de impuestos. El resto de los participantes se distribuyó en las categorías habituales del sorteo:



Aciertos 4: 62 ganadores, con un premio individual de $337.450.

Aciertos 3: 1.295 ganadores, cada uno con $26.250.

Aciertos 2: 12.243 ganadores, con un premio de $4.000 por jugador.

La suma total repartida en premios superó los $700 millones, manteniendo la tendencia de crecimiento sostenido en el número de participantes y en el movimiento de dinero generado por el formato. Tras la entrega del acumulado en el sorteo de este 9 de marzo, el pozo para el siguiente sorteo, es decir, hoy martes 10 de marzo de 2026, se reinicia automáticamente en $120 millones.



¿Cómo se juega MiLoto?

El MiLoto es operado por el Operador Nacional de Juegos y funciona como una modalidad adicional dentro del ecosistema Baloto. Para participar, la dinámica es directa: se deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 39 sin repetir. El jugador puede hacerlo de dos formas. La modalidad manual permite escoger cada número directamente, mientras que la modalidad automática deja que el sistema genere la combinación de manera aleatoria. Ambas opciones están disponibles en puntos autorizados de Su Red y SuperGIROS en todo el país, así como en la plataforma oficial de Baloto.

El costo por cada apuesta es de $4.000 y los sorteos de MiLoto se realizan cuatro veces por semana, específicamente los lunes, martes, jueves y viernes, en una franja nocturna comprendida entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m., con transmisión oficial por Canal 1. Esta frecuencia alta permite una rotación constante de acumulados y mantiene activo el interés del público.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL