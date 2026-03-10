Precio del dólar hoy 10 de marzo de 2026: así está la Tasa Representativa del Mercado este martes

El dólar en Colombia inicia este martes 10 de marzo de 2026 con una TRM de $3.744,84, cifra certificada por la Superintendencia Financiera para la jornada. Este valor rige para todas las operaciones financieras, comerciales y tributarias del día. La cifra representa una caída frente al precio oficial del lunes 9 de marzo, cuando la TRM se ubicó en $3.795,55. El descenso es de $50,71, equivalente a una variación diaria de -1,34%.

La reducción del dólar ocurre luego de un inicio de semana marcado por una cotización al alza. El lunes 9 de marzo la divisa había mostrado estabilidad frente al domingo 8 de marzo y había aumentado frente al viernes 6 de marzo. Según los registros oficiales, la TRM del lunes 9 no presentó variación respecto al día anterior, pero había acumulado una ganancia de 0,78% en comparación con el mismo día de la semana previa. La cifra de $3.795,55 representaba un incremento de 29,25 pesos respecto al lunes 2 de marzo, resultado de los ajustes del mercado tras un fin de semana con señales mixtas en el entorno cambiario local e internacional.



La tendencia descendente que muestra el mercado este martes contrasta con los movimientos observados durante la jornada del lunes, cuando la divisa se movió en un rango intradía que tuvo mínimos cercanos a los $3.728,50 y máximos alrededor de los $3.807,40, según datos del mercado spot. Esa sesión registró más de 2.115 operaciones y un monto negociado superior a US$1.444 millones, lo que indica un volumen intenso de transacciones previo al ajuste que daría paso a la TRM del martes.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.710 $ 3.790 Medellín $ 3.630 $ 3.790 Cali $ 3.580 $ 3.700 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.680 $ 3.730 Pereira $ 3.730 $ 3.800

El euro cae a 1,15 dólares después de que el petróleo se disparara, pero remonta después

El euro bajó este lunes, 9 de marzo de 2026, hasta el nivel de los 1,15 dólares, mínimo desde hace tres meses, después de que el precio del petróleo se disparara bien por encima de 100 dólares, aunque logró remontar en la medida que el precio del crudo frenó la subida. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1586 dólares, frente a los 1,1584 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.



El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1555 dólares. Las posiciones largas netas en euros (compras) han disminuido por tercera semana consecutiva, impulsadas por un aumento en las posiciones cortas (ventas) porque carece de estatus de refugio seguro, según los estrategas de Rabobank.

El euro podría caer por debajo de 1,15 dólares si los precios de la energía se mantienen elevados debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio, considera el analista de ING Chris Turner. La preocupación por el encarecimiento de la energía, que dañará el comercio de la zona del euro, lastran al euro, añade Turner. La confianza de los expertos de los mercados financieros en la economía de la eurozona bajó en marzo 7,3 puntos, hasta -3,1 puntos, debido a la guerra en Irán, después de haber subido durante tres meses consecutivos, según el instituto de análisis Sentix.

El dólar se beneficia del encarecimiento del petróleo, que se paga en dólares, porque Estados Unidos es exportador neto de crudo. El franco suizo está en niveles máximos frente al euro desde 2015 porque la guerra en Oriente Medio apuntala su carácter de refugio seguro y pese a que el Banco Nacional Suizo ha advertido de que está dispuesto a intervenir. La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1508 y 1,1588 dólares.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL