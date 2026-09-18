Exención de pagos en salud para damnificados del terremoto: esto dice decreto del Minsalud

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió el Decreto 1415 de 2026, una normativa de emergencia orientada a garantizar la atención médica continua de los ciudadanos afectados por el sismo ocurrido el 10 de agosto en el territorio nacional. Entre las disposiciones centrales del decreto destaca la eliminación temporal de cobros de servicios de salud para las familias damnificadas, la flexibilización de recursos para la infraestructura hospitalaria pública y alivios económicos para empleadores e independientes golpeados por la crisis.



Fechas clave, plazos y vigencia del beneficio

Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud cuentan con periodos específicos de aplicación:



Exención de copagos y cuotas moderadoras: Aplica durante 12 meses continuos contados a partir de la expedición del decreto. Los valores exonerados durante este tiempo no podrán cobrarse de manera posterior.

Aplica durante continuos contados a partir de la expedición del decreto. Los valores exonerados durante este tiempo no podrán cobrarse de manera posterior. Transferencias directas para talento humano: Estarán habilitadas durante seis meses para sostener el personal de salud y la atención en las zonas afectadas.

Estarán habilitadas durante para sostener el personal de salud y la atención en las zonas afectadas. Alivios en intereses por mora para empleadores: El beneficio cubre los intereses generados desde el periodo de agosto de 2026 y durante los siguientes 12 meses .

El beneficio cubre los intereses generados desde el periodo de y durante los siguientes . Suspensión de plazos ante el Invima: Quienes requieran aplazar trámites ante la entidad por daños derivados del evento sísmico podrán solicitar una prórroga de hasta cuatro meses.

Cobertura y puntos de atención habilitados

La exención de pagos en salud y las tecnologías requeridas aplican en cualquier lugar del país donde el ciudadano damnificado se encuentre o sea trasladado.

Las redes hospitalarias públicas en los municipios y distritos declarados en emergencia recibirán apoyo financiero directo para reparación, reconstrucción y dotación de equipos biomédicos. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) administrará y ejecutará los recursos destinados para atender la coyuntura.



Requisitos y documentos para acceder a la exención de pagos

Para no pagar cuotas moderadoras ni copagos durante el año de vigencia de la norma, los usuarios deberán cumplir con los siguientes requisitos de verificación:



Registro Único de Damnificados (RUD): Estar debidamente censado e identificado en el registro oficial de la emergencia. Validación en la BDUA: Figurar como afiliado validado dentro de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) del sistema de salud. Acreditación de afectación: Para los alivios financieros de prestadores, empleadores e independientes, la medida aplicará según la afectación acreditada en los municipios cubiertos por la emergencia.

Paso a paso para acceder a los beneficios del Decreto 1415 de 2026

Paso 1: Verifique que sus datos se encuentren registrados en el Registro Único de Damnificados (RUD) administrado por la alcaldía local o la entidad de gestión del riesgo correspondiente.

Verifique que sus datos se encuentren registrados en el administrado por la alcaldía local o la entidad de gestión del riesgo correspondiente. Paso 2: Asista al centro de salud o EPS donde requiera la atención médica, examen o tecnología en salud.

Asista al centro de salud o EPS donde requiera la atención médica, examen o tecnología en salud. Paso 3: Presente su documento de identidad. El prestador de salud validará de forma interna su estado en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) y el RUD .

Presente su documento de identidad. El prestador de salud validará de forma interna su estado en la y el . Paso 4: En caso de cobros indebidos de cuotas moderadoras o copagos , remita su caso formal ante las líneas de atención del Ministerio de Salud o la Superintendencia Nacional de Salud .

En caso de cobros indebidos de , remita su caso formal ante las líneas de atención del o la . Paso 5 (Para empleadores e independientes): Para acogerse a la exoneración de intereses de mora en aportes a seguridad social y parafiscales de agosto de 2026, efectúe la novedad directamente en la planilla integrada de liquidación conforme a los reglamentos de su operador de pago.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.