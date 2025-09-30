En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Fraudes silenciosos: la razón por la que no debería desechar los recibos del cajero

Fraudes silenciosos: la razón por la que no debería desechar los recibos del cajero

La prevención no se limita a los recibos. Las autoridades financieras insisten en que cada usuario debe reforzar sus hábitos al usar cajeros automáticos.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Los recibos de cajero son altamente peligrosos para las estafas.
Los recibos de cajero son altamente peligrosos para las estafas.
Bancolombia/ Davivienda/ Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad