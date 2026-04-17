Hoy vence el plazo del impuesto predial con descuento en Bogotá: puntos donde puede pagarlo

Hoy viernes 17 de abril de 2026 es una fecha marcada en rojo en el calendario de miles de dueños de vivienda en la capital. Este es el último día para pagar el impuesto predial en Bogotá con el descuento del 10 %, un beneficio que solo aplica para quienes hagan el pago completo a más tardar hoy. Desde mañana, el cobro sigue vigente, pero ya sin rebaja, y el plazo máximo sin intereses queda fijado para el 10 de julio de 2026.



¿Quiénes deben pagar el impuesto predial?

El impuesto predial es un cobro anual que deben asumir las personas propietarias, poseedoras o usufructuarias de inmuebles dentro de Bogotá. Aplica para casas, apartamentos, locales, oficinas, lotes y predios rurales. El valor se calcula con base en el avalúo catastral y la tarifa definida por el Distrito, y cada año se envía una factura que puede consultarse en línea o descargarse para pago presencial.

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Este 17 de abril marca el cierre del primer plazo del calendario tributario distrital. Pagar hoy significa ahorrar el 10 % del valor total del impuesto predial. Para muchos hogares, ese porcentaje puede representar una diferencia importante frente al monto completo. Según la Secretaría Distrital de Hacienda, el beneficio solo aplica si el pago se realiza dentro de la fecha límite, es decir, hoy mismo, sin abonos parciales ni pagos posteriores.

Quienes no alcancen a pagar hoy todavía podrán cumplir con la obligación, pero ya sin descuento, hasta el 10 de julio de 2026, que es la fecha máxima sin intereses ni sanciones. Después de ese día empiezan a generarse recargos por mora, lo que eleva el costo final del impuesto.



¿Dónde se puede pagar el impuesto predial en Bogotá?

En cuanto a los puntos donde se puede pagar el impuesto predial hoy en Bogotá, existen opciones tanto digitales como presenciales. La alternativa más usada es el canal virtual oficial del Distrito, conocido como Pagos Bogotá, disponible en el portal web de la Secretaría Distrital de Hacienda. Desde allí se puede consultar la factura, validar los datos del predio y pagar en línea a través de PSE con cuenta de ahorros o corriente en entidades financieras autorizadas.



El sistema en línea funciona durante todo el día y evita desplazamientos. Solo se necesita el número de chip del predio o el documento del propietario para acceder a la factura. El comprobante de pago queda disponible de inmediato, lo que sirve como respaldo en caso de futuras consultas.



Para quienes prefieren el pago presencial, la Secretaría de Hacienda mantiene habilitados varios puntos físicos y entidades bancarias autorizadas. Entre los bancos donde se puede pagar el predial se encuentran Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA, Banco de Occidente, AV Villas, Banco Popular, DaviBank y otras entidades del sistema financiero. El pago se puede hacer en efectivo, con tarjeta débito o crédito, dependiendo del banco.

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Además de las sucursales bancarias, el Distrito habilitó puntos especiales de atención para estos últimos días. Uno de ellos funciona en el Centro Administrativo Distrital (CAD), en la carrera 30 con calle 25, y otro en espacios temporales como centros comerciales, donde se puede imprimir la factura, resolver dudas y pagar directamente. Estos puntos operan con horarios extendidos debido al vencimiento del descuento hoy 17 de abril.

También están disponibles algunos medios electrónicos adicionales como billeteras digitales vinculadas a entidades financieras, como Nequi, Daviplata y Dale!, siempre que estén conectadas al sistema de recaudo del Distrito. En todos los casos, la recomendación es usar únicamente canales oficiales para evitar errores o fraudes, especialmente en un día de alto volumen de pagos como hoy.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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