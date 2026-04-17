Precio del dólar hoy 17 de abril de 2026: así está la Tasa Representativa del Mercado este viernes

El precio del dólar para este 17 de abril de 2026 se fijó en $3.615,10 por dólar, valor que rige durante toda la jornada cambiaria en Colombia. Esta Tasa Representativa del Mercado refleja el promedio ponderado de las transacciones spot entre intermediarios financieros y funciona como referencia para pagos, contratos y liquidaciones en moneda extranjera en el país.



La comparación directa con el jueves 16 de abril de 2026 muestra un aumento en el precio del dólar. En la jornada previa, la TRM fue de $3.603,19, por lo que el movimiento diario fue de $11,91 al alza. En términos porcentuales, la variación diaria equivale a 0,33 %, una magnitud consistente con los cambios registrados en sesiones recientes del mercado cambiario.

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El análisis del precio del dólar en el contexto de abril de 2026 muestra un comportamiento distinto al del movimiento diario. El mes inició el 1 de abril con una TRM de $3.660,10, según los registros oficiales. Al comparar ese nivel con el valor actual de $3.615,10, se obtiene una caída acumulada de $45,00 en lo corrido del mes. En términos porcentuales, esta diferencia equivale a una variación de -1,23 % entre el inicio de abril y el 17 del mismo mes.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.620 $ 3.660 Medellín $ 3.600 $ 3.750 Cali $ 3.520 $ 3.660 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.610 $ 3.660 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del dólar para la semana del 13 al 17 de abril?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, dijo en Noticias Caracol que "el dólar enfrenta una semana donde el resultado de las negociaciones diplomáticas del fin de semana en Islamabad será el principal catalizador de los mercados, por encima de cualquier dato macroeconómico. El fracaso de las conversaciones y el anuncio de un bloqueo al Estrecho de Ormuz han revertido el optimismo de la semana anterior, generando un escenario de riesgo renovado. La dinámica es clara: mientras persista la incertidumbre geopolítica y los precios del petróleo se mantengan elevados, las expectativas de inflación seguirán al alza, la Fed mantendrá su postura cautelosa y el dólar conservará su prima de refugio. Sin embargo, cualquier avance diplomático concreto podría revertir rápidamente esta dinámica, generando un alivio significativo para las monedas emergentes latinoamericanas".

Añade: "Si se retoman las negociaciones y se logra una desescalada efectiva con la reapertura del Estrecho de Ormuz, los precios del petróleo podrían corregir hacia la zona de USD 80-85 por barril en WTI. Este escenario aliviaría las presiones inflacionarias, reactivaría las expectativas de recortes de tasas de la Fed hacia el segundo semestre y debilitaría al dólar a nivel global. Los commodities, particularmente el oro y el cobre, consolidarían su recuperación reciente. Bajo este escenario, el peso colombiano se apreciaría hacia niveles de $3.550-3.600, apoyado por el retorno del apetito por riesgo y los flujos hacia activos emergentes".



No obstante, "si el bloqueo al Estrecho de Ormuz se materializa plenamente y las negociaciones colapsan, el petróleo podría escalar hacia USD 115-125 por barril, profundizando los temores de estanflación y eliminando por completo las expectativas de recortes de tasas para 2026. El dólar se fortalecería significativamente como activo de refugio, el VIX podría superar los 35 puntos y los commodities volverían a estar bajo presión de liquidación. En ese caso, el peso colombiano enfrentaría presiones hacia $3.800-3.850, en un escenario donde la salida de capitales desde mercados emergentes superaría cualquier beneficio derivado de los elevados precios del crudo”, indica el experto.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL