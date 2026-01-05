IPC 2025 en Colombia: Dane revela fecha clave para saber cuánto subirán arriendos, peajes y más

En pocos días se conocerá cuánto es lo máximo que podrán subir los arriendos y otros servicios en Colombia durante 2026. Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística del país (DANE), el cual publicó recientemente en todos sus canales oficiales el calendario de anuncios para 2026 y, a través de él, agendó la fecha oficial en la cual los colombianos podrán conocer de cuánto fue el Índice de Precios al Consumidor de Colombia (IPC) durante 2025 (mes de diciembre). Este anuncio es crucial para la economía del país, pues con el IPC se calculan muchos incrementos a nivel nacional actualmente tales como los relativos al arriendo de vivienda, peajes o hasta las facturas de servicios de telefonía (con el respectivo acuerdo previo).

Y es que el Dane, desde sus diferentes redes sociales, reveló su calendario para las primeras semanas de enero. En él, explicó que entre el 4 y el 10 de enero de 2026 se revelarán los siguientes datos:

Fecha Boletín / informe por revelar del DANE lunes 5 de enero de 2026 Boletín quincenal de Abastecimiento de Alimentos (SIPSA) Miércoles 7 de enero de 2026 Información de exportaciones mensuales Jueves 8 de enero de 2026 Índice de precios del productor (IPP) Jueves 8 de enero de 2026 Índice de precios al consumidor (IPC) Viernes 9 de enero de 2026 Boletín mensual de Precios de Alimentos (SIPSA-P) Viernes 9 de enero de 2026 Boletín semanal de Precios de Alimentos (SIPSA-P) Viernes 9 de enero de 2026 Precio de venta al Público de Licores, Vinos y Aperitivos - PVPLA (imputaciones)

¿Cuándo se revelará el Índice de Precios al Consumidor 2025 en Colombia?

Acorde con la información anteriormente expuesta por el Dane, el próximo jueves 8 de enero se revelará oficialmente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025. La fecha establecida por el departamento encargado de divulgar esta información coincide con lo establecido por el Banco de la República, entidad la cual explica que dicho valor se da a conocer ante el público el quinto día hábil de cada mes.



Ya conociendo este valor, los colombianos podrán saber, de manera oficial, en cuánto quedará el aumento máximo que podrán tener los arriendos de viviendas y apartamentos en el país para este presente año 2026. El incremento en el precio de otros bienes y servicios a los que acceden los colombianos, tales como la tarifa de peajes o el incremento en mensualidades de gimnasio, planes de datos móviles y más (muchos de estos bajo acuerdo previo) también se basan en el IPC anual reportado durante el año inmediatamente anterior.



¿Qué es el IPC y cómo se mide en Colombia?

El cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en territorio colombiano es una labor ejecutada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Esta institución se encarga de recolectar datos mensualmente a través de unas 51.000 fuentes distribuidas en 38 centros urbanos, incluyendo desde mercados de víveres hasta instituciones de salud y educación. Según destaca el Banco de la República, el Dane es el ente rector encargado de todo el ciclo estadístico oficial, desde la planeación hasta la publicación de resultados.



Este indicador es fundamental para la economía del país, ya que la legislación colombiana estipula que varios ajustes de precios al inicio de cada año deben regirse por el IPC acumulado del año anterior. Entre los rubros que se ven directamente afectados por esta cifra se encuentran:



Cánones de arrendamiento.

Tarifas de peajes (aunque estos consideran variables extras).

(aunque estos consideran variables extras). Avalúos de bienes inmuebles (catastrales).

Costos de medicina privada o particular.

De acuerdo con los registros más recientes, el IPC de noviembre de 2025 se ubicó en un 5.3%. Si esta tendencia se mantiene durante el cierre de diciembre, el incremento máximo permitido para contratos de alquiler en 2026 sería precisamente del 5.3%. No obstante, la confirmación oficial del tope máximo para estos incrementos solo se conocerá una vez que el Dane divulgue el reporte consolidado del último mes del año.

