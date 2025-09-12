La Dian está rematando apartamentos desde $56 millones y bodegas desde $6 millones: cómo participar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha puesto en marcha una nueva ronda de remates virtuales y presenciales de bienes muebles e inmuebles, como parte de sus procesos de cobro coactivo y recuperación de activos. Esta iniciativa, que se realiza periódicamente, busca dar transparencia al proceso de enajenación de bienes incautados, aprehendidos o declarados en abandono, y al mismo tiempo ofrecer a ciudadanos y empresas la posibilidad de adquirir propiedades a precios competitivos.

En la convocatoria más reciente, se han incluido apartamentos desde $56 millones, bodegas desde $6 millones, así como garajes y lotes con valores de salida que en muchos casos están por debajo del precio comercial promedio.



¿Qué está rematando la Dian?

El catálogo de bienes disponibles en los remates de la Dian es amplio y diverso. En septiembre, por ejemplo, se han listado:



Apartamentos en Bogotá con avalúos desde $56.000.000 COP y otros que superan los $1.800 millones, dependiendo de la ubicación y características.

Bodegas en Armenia desde $6.300.000 COP, ideales para pequeños empresarios o inversionistas que buscan espacios de almacenamiento o producción.

Garajes en Bogotá con precios base superiores a $52 millones.

Casas en municipios como Montenegro (Quindío) con valores cercanos a los $204 millones.

Lotes urbanos y rurales, algunos con precios de salida por debajo de los $5 millones, dependiendo del tipo de proceso y ubicación.

Estos bienes provienen de procesos administrativos, aduaneros o judiciales, y se encuentran disponibles para cualquier persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos establecidos por la entidad.



Apartamento en Villavicencio desde $56 millones

Entre los bienes disponibles en el proceso de remates de la Dian se encuentra un apartamento ubicado en Villavicencio, departamento del Meta, el cual será subastado en su totalidad.



Tipo de bien: apartamento

Porcentaje a rematar: 100 %

Dirección: carrera 6 No. 42-11, torre 1, apartamento 308

Matrícula inmobiliaria: 230-223776

Este apartamento se encuentra en la torre 1 del Conjunto Multifamiliares Manantial, una zona residencial con acceso a servicios urbanos y vías principales. El bien está registrado legalmente y forma parte del inventario de activos que la Dian ha dispuesto para remate como parte de sus procesos de recuperación de cartera. Esta es la información del proceso de remate:



Fecha de audiencia: 16 de septiembre de 2025

Hora de audiencia: 11:00 a. m.

Avalúo del bien: $56.864.000 COP

Valor base para oferta: $39.804.800 COP

Bodega en Armenia desde $6 millones

Dentro del catálogo de bienes disponibles para remate por parte de la DIAN se encuentra una bodega ubicada en la ciudad de Armenia, departamento del Quindío. Este bien será subastado en su totalidad, es decir, el 100 % de la propiedad está disponible para adjudicación. Ojo a los detalles del inmueble:



Tipo de bien: bodega

Porcentaje a rematar: 100 %

Dirección: calle 10A Norte No. 18-36

Ubicación específica: sótano 2, Torre 3

Identificación del bien: matrícula inmobiliaria 280-194091

La bodega está localizada en el sótano 2 de la torre 3, y cuenta con una puerta metálica corrediza de color negro, marcada con el número B-42 en pintura blanca. El piso es en concreto a la vista, las paredes están construidas en hormigón, y el cielo raso es en drywall, lo que indica una estructura funcional y sencilla, adecuada para almacenamiento o actividades logísticas. Esta es la información del proceso de remate:



Fecha de audiencia: 24 de septiembre de 2025

Hora de audiencia: 11:00 a. m.

Avalúo del bien: $6.394.500 COP

Valor base para oferta: $4.476.150 COP

¿Cómo participar en los remates de la Dian?

Toda persona natural o jurídica con capacidad legal para contratar puede participar en los remates de la Dian. No se requiere experiencia previa, aunque sí es recomendable tener conocimientos básicos sobre el proceso y contar con asesoría si se trata de bienes de alto valor. La Dian ha habilitado una plataforma oficial para remates virtuales, disponible en rematesvirtuales.dian.gov.co. Allí se puede consultar el catálogo actualizado, las fechas de audiencia, los requisitos específicos de cada lote y el procedimiento para presentar ofertas.



Requisitos generales para participar

Registro como postor: es necesario crear un usuario en la plataforma de remates virtuales o en la plataforma aliada “El Martillo” del Banco Popular, según el tipo de bien.

Documentación: se debe presentar el Registro Único Tributario (RUT) si se trata de una persona jurídica, o documento de identidad si es persona natural.

Depósito previo: en muchos casos, se exige consignar un porcentaje del valor del avalúo como garantía. Por ejemplo, algunos procesos requieren un depósito judicial del 40 % del avalúo en el Banco Agrario.

Oferta irrevocable: la oferta debe presentarse dentro de los cinco días previos a la audiencia o durante la primera hora de su apertura. El monto ofrecido no puede ser inferior al 70 % del valor del avalúo, y debe incluir el comprobante del depósito realizado.

Es fundamental revisar el pliego de condiciones de cada remate, ya que los requisitos pueden variar según el tipo de bien y el proceso legal que lo respalda.

¿Cuáles son las ventajas de los remates en la Dian?

Una de las principales ventajas es el precio competitivo de los bienes ofrecidos. Muchos de ellos tienen valores de salida que se sitúan por debajo del promedio comercial, lo que representa una oportunidad real para adquirir propiedades con potencial de valorización. Esto aplica tanto para inmuebles como para vehículos, maquinaria y otros activos.

La transparencia del proceso es otro aspecto relevante. Los remates se realizan bajo normas legales establecidas, y se gestionan a través de plataformas oficiales como el portal de remates virtuales de la Diaan. Esto garantiza que el procedimiento sea imparcial, trazable y accesible para cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos. Además, la modalidad virtual permite que personas de cualquier parte del país puedan participar sin necesidad de desplazarse físicamente. Esto amplía el alcance de la convocatoria y facilita el acceso a quienes no residen en las ciudades donde se encuentran los bienes.



Por último, la diversidad de bienes disponibles es amplia. El catálogo incluye desde apartamentos, casas y bodegas, hasta garajes, lotes, vehículos, joyas y maquinaria. Esta variedad permite que tanto personas naturales como jurídicas encuentren opciones que se ajusten a sus necesidades, intereses y capacidad de inversión.

