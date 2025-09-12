En vivo
ECONOMÍA  / La Dian está rematando apartamentos desde $56 millones y bodegas desde $6 millones: cómo participar

La Dian está rematando apartamentos desde $56 millones y bodegas desde $6 millones: cómo participar

Estas casas, apartamentos y otros inmuebles se encuentran disponibles para cualquier persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos. Aquí toda la información.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 12, 2025 07:28 a. m.
Comparta en:
Remates de la Dian
Remates de la Dian: apartamentos desde 56 millones de pesos -
Schluesseldienst en Pixabay - Colprensa

