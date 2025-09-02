Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ

La Dian cerró 21 establecimientos en Bogotá: esta fue la razón que dieron

La entidad encargada de administrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras en el país dio a conocer que varios establecimientos fueron cerrados por no cumplir con la normativa.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 02, 2025 07:48 p. m.
Imagen de referencia de funcionarios de la Dian en el cierre de establecimientos en Bogotá.
Dian