Davivienda lanzó remates de carros desde $18 millones: así puede participar en las ofertas

Davivienda anunció el remate de varios vehículos en su plataforma, buscando ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de adquirir carro a precios reducidos. Lo más llamativo de este remate es que los precios comienzan desde los $18 millones. Este tipo de ofertas las realizan los bancos con diferentes activos que han sido recuperados por la entidad en busca de recuperar el capital invertido, ya sea por procesos judiciales, leasing vencido o recuperación de cartera.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En esta ocasión, los usuarios pueden adquirir carros particulares de diferentes marcas y modelos. Tenga en cuenta que los precios varían según el estado del vehículo, el modelo, el kilometraje y las condiciones mecánicas. Algunos requieren reparaciones menores, necesitan actualizar el SOAT o la tecnomecánica, mientras que otros están listos para ser utilizados. Acá le contamos algunas características de los vehículos que están disponibles y la forma en la que usted puede participar para poderlos adquirir.



Vehículos que están en remate en Davivienda

Chevrolet Sail: $18.700.000

Tipo de vehículo: automóvil

Servicio: particular

Modelo: 2015

Transmisión: manual

Cilindraje: 1.399 cc

Combustible: gasolina

Ciudad: Bucaramanga, Santander

Chevrolet Sail: $19.570.000

Tipo de vehículo: automóvil

Servicio: particular

Modelo: 2016

Transmisión: manual

Cilindraje: 1.399 cc

Combustible: gasolina

Ciudad: Yumbo, Valle del Cauca

Kia Picanto EX: $32.500.000

Tipo de vehículo: automóvil

Servicio: particular

Modelo: 2017

Transmisión: manual

Cilindraje: 1.248 cc

Combustible: gasolina

Ciudad: Yumbo, Valle del Cauca

Kia Picanto: $35.000.000

Tipo de vehículo: automóvil

Servicio: particular

Modelo: 2020

Transmisión: manual

Cilindraje: 1.248 cc

Combustible: gasolina

Ciudad: Yumbo, Valle del Cauca

Nissan Versa: $43.000.000

Tipo de vehículo: automóvil

Servicio: Particular

Modelo: 2019

Transmisión: manual

Cilindraje: 1.598 cc

Combustible: gasolina

Ciudad: Funza, Cundinamarca

Audi Q3: $58.300.000

Tipo de vehículo: SUV

Servicio: Particular

Modelo: 2017

Transmisión: automática

Cilindraje: 1.395 cc

Combustible: gasolina

Ciudad: Funza, Cundinamarca

Kia New Sportage LX: $65.680.000

Tipo de vehículo: camioneta

Servicio: Particular

Modelo: 2017

Transmisión: automática

Cilindraje: 1.999 cc

Combustible: gasolina

Ciudad: Yumbo, Valle del Cauca

Subaru Outback: $75.900.000

Tipo de vehículo: camioneta

Servicio: Particular

Modelo: 2017

Transmisión: automática

Cilindraje: 3.630 cc

Combustible: gasolina

Ciudad: Funza, Cundinamarca

Toyota Hilux: $227.000.000

Tipo de vehículo: camioneta

Servicio: Particular

Modelo: 2023

Transmisión: automática

Cilindraje: 2.393 cc

Combustible: gasolina

Ciudad: Mosquera, Cundinamarca

¿Cómo participar en las ofertas?

Para acceder a estas ofertas, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:



Ingrese al portal de Davivienda: el banco habilitó el sitio web Bienes al alcance de todos, donde hay la posibilidad de escoger entre vehículos particulares, vehículos productivos, maquinaria o inmuebles. Diríjase a la sección de su interés: los automóviles mencionados se pueden encontrar en la sección de vehículos particulares. Seleccione la categoría en la que está interesado: dentro del portal, el usuario tiene la posibilidad de elegir entre varias categorías como "Vehículos particulares", "Vehículos productivos" o "Maquinaria". Revise la publicación de los vehículos: cada unidad publicada incluye fotografías, descripción técnica, precio base, ubicación y estado general del vehículo. Lea las condiciones de venta: es fundamental revisar los términos de la oferta, incluyendo si el vehículo tiene algún tipo de pendiente judicial, alguna reparación que hacer, entre otras cosas. Publique su oferta: una vez elegido el vehículo de su interés, debe seguir las instrucciones indicadas para presentar su oferta económica. En algunos casos, la entidad financiera solicita enviar un correo electrónico con los datos personales y la oferta, mientras que en otros se habilita un formulario en línea. Espere la confirmación del banco: Davivienda evalúa las ofertas recibidas y selecciona la más conveniente. El comprador será contactado para continuar con el proceso de pago y realizar la entrega del vehículo.

ANDRÉ FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL