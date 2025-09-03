Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Davivienda lanzó remates de carros desde $18 millones: así puede participar en las ofertas

En este remate de Davivienda existe la posibilidad de adquirir diversos vehículos en diferentes gamas. Conozca algunas de las ofertas que hay y cómo acceder a estas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 03, 2025 09:47 p. m.
Davivienda lanzó remate de carros desde $19 millones
Davivienda lanzó remate de carros desde $18 millones en Colombia. -
Centro Comercial Metrópolis - Getty Images