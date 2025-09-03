Davivienda lanzó remates de carros desde $18 millones: así puede participar en las ofertas

Davivienda anunció el remate de varios vehículos en su plataforma, buscando ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de adquirir carro a precios reducidos. Lo más llamativo de este remate es que los precios comienzan desde los $18 millones. Este tipo de ofertas las realizan los bancos con diferentes activos que han sido recuperados por la entidad en busca de recuperar el capital invertido, ya sea por procesos judiciales, leasing vencido o recuperación de cartera.
En esta ocasión, los usuarios pueden adquirir carros particulares de diferentes marcas y modelos. Tenga en cuenta que los precios varían según el estado del vehículo, el modelo, el kilometraje y las condiciones mecánicas. Algunos requieren reparaciones menores, necesitan actualizar el SOAT o la tecnomecánica, mientras que otros están listos para ser utilizados. Acá le contamos algunas características de los vehículos que están disponibles y la forma en la que usted puede participar para poderlos adquirir.
Vehículos que están en remate en Davivienda
Chevrolet Sail: $18.700.000
- Tipo de vehículo: automóvil
- Servicio: particular
- Modelo: 2015
- Transmisión: manual
- Cilindraje: 1.399 cc
- Combustible: gasolina
- Ciudad: Bucaramanga, Santander
Chevrolet Sail: $19.570.000
- Tipo de vehículo: automóvil
- Servicio: particular
- Modelo: 2016
- Transmisión: manual
- Cilindraje: 1.399 cc
- Combustible: gasolina
- Ciudad: Yumbo, Valle del Cauca
Kia Picanto EX: $32.500.000
- Tipo de vehículo: automóvil
- Servicio: particular
- Modelo: 2017
- Transmisión: manual
- Cilindraje: 1.248 cc
- Combustible: gasolina
- Ciudad: Yumbo, Valle del Cauca
Kia Picanto: $35.000.000
- Tipo de vehículo: automóvil
- Servicio: particular
- Modelo: 2020
- Transmisión: manual
- Cilindraje: 1.248 cc
- Combustible: gasolina
- Ciudad: Yumbo, Valle del Cauca
Nissan Versa: $43.000.000
- Tipo de vehículo: automóvil
- Servicio: Particular
- Modelo: 2019
- Transmisión: manual
- Cilindraje: 1.598 cc
- Combustible: gasolina
- Ciudad: Funza, Cundinamarca
Audi Q3: $58.300.000
- Tipo de vehículo: SUV
- Servicio: Particular
- Modelo: 2017
- Transmisión: automática
- Cilindraje: 1.395 cc
- Combustible: gasolina
- Ciudad: Funza, Cundinamarca
Kia New Sportage LX: $65.680.000
- Tipo de vehículo: camioneta
- Servicio: Particular
- Modelo: 2017
- Transmisión: automática
- Cilindraje: 1.999 cc
- Combustible: gasolina
- Ciudad: Yumbo, Valle del Cauca
Subaru Outback: $75.900.000
- Tipo de vehículo: camioneta
- Servicio: Particular
- Modelo: 2017
- Transmisión: automática
- Cilindraje: 3.630 cc
- Combustible: gasolina
- Ciudad: Funza, Cundinamarca
Toyota Hilux: $227.000.000
- Tipo de vehículo: camioneta
- Servicio: Particular
- Modelo: 2023
- Transmisión: automática
- Cilindraje: 2.393 cc
- Combustible: gasolina
- Ciudad: Mosquera, Cundinamarca
¿Cómo participar en las ofertas?
Para acceder a estas ofertas, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:
- Ingrese al portal de Davivienda: el banco habilitó el sitio web Bienes al alcance de todos, donde hay la posibilidad de escoger entre vehículos particulares, vehículos productivos, maquinaria o inmuebles.
- Diríjase a la sección de su interés: los automóviles mencionados se pueden encontrar en la sección de vehículos particulares.
- Seleccione la categoría en la que está interesado: dentro del portal, el usuario tiene la posibilidad de elegir entre varias categorías como "Vehículos particulares", "Vehículos productivos" o "Maquinaria".
- Revise la publicación de los vehículos: cada unidad publicada incluye fotografías, descripción técnica, precio base, ubicación y estado general del vehículo.
- Lea las condiciones de venta: es fundamental revisar los términos de la oferta, incluyendo si el vehículo tiene algún tipo de pendiente judicial, alguna reparación que hacer, entre otras cosas.
- Publique su oferta: una vez elegido el vehículo de su interés, debe seguir las instrucciones indicadas para presentar su oferta económica. En algunos casos, la entidad financiera solicita enviar un correo electrónico con los datos personales y la oferta, mientras que en otros se habilita un formulario en línea.
- Espere la confirmación del banco: Davivienda evalúa las ofertas recibidas y selecciona la más conveniente. El comprador será contactado para continuar con el proceso de pago y realizar la entrega del vehículo.
ANDRÉ FELIPE ADAMES RESTREPO
NOTICIAS CARACOL