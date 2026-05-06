La SIC sancionó a Corabastos, de Bogotá: ¿cuáles son las razones y qué pasará con la central?

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le puso sanción a Corabastos, una de las mayores centrales de abasto en Colombia y la más grande de Bogotá, y a dos personas vinculadas a la corporación por infringir la normativa. Según la entidad, la Corporación de Abasto de Bogotá S.A. tuvo conductas “orientadas a restringir el mercado de comercialización de bienes y servicios agroalimentarios”, así como de otros servicios complementarios que deberían prestarse en el establecimiento. La Superintendencia se refirió a los hallazgos que llevaron a tomar esta decisión.



La investigación administrativa que llevó la autoridad competente dejó ver que en 2022, Corabastos modificó el Reglamento Interno de Funcionamiento. Esta acción tenía el objetivo de impedir “el ingreso de comerciantes con determinadas características”. La SIC señala que esta “barrera” puso un límite a la participación de nuevos agentes y excluyó presiones competitivas que “habrían podido traducirse en mejores condiciones de precio, calidad y variedad para minoristas, tiendas de barrio y consumidores” que se abastecen de productos agroalimentarios en la central.

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Dicha acción, asegura la entidad, vulneró el derecho que tiene la ciudadanía de elegir libremente entre una mayor variedad de oferta. Además, habría impedido a proveedores actuales o potenciales el poder contar con mayor diversidad de demandantes dentro de Corabastos.



Por estas acciones, la SIC resolvió imponer una multa de más de 260 millones de pesos a la sociedad y de 71 millones de pesos, en conjunto, a las personas naturales vinculadas a esto. Además, la entidad impartió órdenes administrativas orientadas a eliminar de inmediato los elementos que fueron identificados como “anticompetitivos”. En ese sentido, la corporación debe ajustar la normativa interna.



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La decisión, que fue dada a conocer a nivel público este 6 de mayo, está en proceso de notificación de algunas sanciones y todavía no está completamente en firme, ya que puede proceder el recurso de reposición, el cual debe ser interpuesto ante el despacho de la SIC.

La entidad enfatizó que la infraestructura de la central de Corabastos es “única e irreproducible”. “Actúa como un nodo esencial para la formación de precios de referencia, con efectos sobre minoristas, tiendas de barrio y grandes superficies en todo el país”, recordó la SIC. “Corabastos es el mercado mayorista más grande del país, por donde pasa más del 30 % del abastecimiento nacional de productos, según datos del DANE. Esto la convierte en una infraestructura estratégica para la seguridad alimentaria”.

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Paula Rozo

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