Alimentadores de TransMilenio llegarán hasta Soacha tras acuerdo para plan piloto: ¿cuándo inicia?

La Alcaldía de Soacha, la empresa TransMilenio S.A. y la Agencia Regional de Movilidad firmaron un acuerdo que permitirá la llegada de alimentadores a Soacha y avanzar hacia la conectividad con el sistema de transporte de Bogotá. Se trata de un plan piloto que busca optimizar y facilitar el desplazamiento de miles de usuarios que se mueven entre el transporte urbano y el TransMilenio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La apuesta es lograr que el sistema movilice más de 450.000 viajes al día para responder a una necesidad histórica que ha surgido entre los soachunos, que viven en el municipio, pero trabajan y concentran su vida cotidiana en la capital. Este plan de transporte busca integrar las rutas del servicio público urbano a la plataforma ubicada en el costado norte de la estación San Mateo, que es vista como uno de los puntos estratégicos de conexión.



El piloto dará inicio en el segundo semestre de 2026 y traerá consigo la adecuación de espacios para brindar seguridad, organización y comodidad a quienes vayan a acceder a este tipo de transporte. “Han pasado 13 años desde que los habitantes de Soacha han exigido y buscado una solución con el tema de alimentadores”, dijo el alcalde Julián Sánchez ‘Perico’.

Por su parte, la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, dijo que este es solo el primer paso de un compromiso de la empresa para seguir trabajando en articulación con entidades regionales y municipios aledaños para lograr un mejor servicio que beneficie a los habitantes del área metropolitana.



Ortiz adelantó que próximamente entrarán en operación las fases 2 y 3 del sistema en Soacha, incluyendo el patio portal El Vínculo. La flota de buses que compondrán este nuevo tramo del sistema de transporte será eléctrica, con miras a reducir la contaminación y el ruido. Además, recordó que está pendiente la fase 4 de TransMilenio, que busca pasar de buses al cable aéreo. Este proceso se encuentra en etapa de diseño.



Paula Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co