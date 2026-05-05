Invima advierte venta de quesos que incumplen normas de salud: piden suspender su consumo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria tras detectar la producción y comercialización de quesos frescos con registros sanitarios vencidos en distintas zonas del país. La situación fue evidenciada por la entidad en medio de las labores habituales de inspección, vigilancia y control que adelanta el Invima sobre alimentos y bebidas.

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Según el reporte oficial, los productos involucrados se comercializan bajo las marcas Lácteos Los Ñatos, Lácteos Reyes / Prolácteos del Puerto y Don Juan - El Tebol. De acuerdo con la información recopilada, estos alimentos estarían utilizando registros sanitarios que ya no se encuentran vigentes, lo que incumple las normas establecidas para la comercialización de productos de consumo humano en Colombia.

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Invima advierte venta de quesos frescos con registros sanitarios vencidos

El Invima explicó que los registros identificados (RSAV02I21205, RSAV02I33812 y RSA-006617-2018) no cuentan con validez actual, por lo que su uso representa una irregularidad. En ese sentido, los quesos frescos asociados a estos códigos fueron catalogados como alimentos fraudulentos, debido a que no tienen autorización sanitaria vigente para su distribución y venta.



La entidad señaló que este tipo de situaciones puede representar un riesgo para la salud de los consumidores, ya que no existe garantía sobre las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte de los productos. Aunque no se reportaron casos específicos de afectaciones a la salud relacionados con estos quesos, la advertencia se emite como medida preventiva.



Frente a este hallazgo, el Invima hizo un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de comprar los productos mencionados. Asimismo, recomendó suspender su consumo inmediato en caso de haberlos adquirido previamente. "Se recomienda a la ciudadanía abstenerse de adquirir los alimentos mencionados, suspender su consumo en caso de haberlos adquirido e informar a las autoridades sanitarias si se identifican estos productos en puntos de venta", indicó la entidad.

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La entidad también invitó a reportar la presencia de estos alimentos en tiendas, supermercados o plataformas digitales, con el fin de facilitar las acciones de control por parte de las autoridades sanitarias. "Se recuerda a distribuidores y comercializadores que estos alimentos no deben ser distribuidos ni comercializados en el país, y su incumplimiento dará lugar a la aplicación de medidas sanitarias correspondientes".

Además, la entidad insistió en la importancia de que los consumidores verifiquen la información de los productos antes de comprarlos, especialmente en el caso de alimentos perecederos como los lácteos. Revisar el etiquetado, el número de registro sanitario y su vigencia puede ayudar a reducir riesgos y evitar el consumo de productos que no cumplen con la normativa.



¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co