Pilas, este es el mensaje falso que simula transferencias por Bre-B: podrían vaciarle la cuenta

Las autoridades distritales en Bogotá alertaron a la ciudadanía sobre una modalidad de fraude digital que se está difundiendo mediante mensajes de texto. Según la advertencia, los delincuentes envían SMS a los teléfonos móviles informando sobre un supuesto pago recibido a través del sistema de transferencias inmediatas Bre-B, con el fin de inducir a las personas a ingresar a enlaces falsos.

El engaño consiste en hacer creer al destinatario del mensaje que alguien le ha enviado una suma de dinero y que debe confirmar la operación para que el pago se haga efectivo. En el texto se incluye un enlace que dirige a una página web fraudulenta que simula ser parte de un servicio financiero o de una plataforma de pagos.

Este es el mensaje falso que simula transferencias por Bre-B

De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría Distrital de Seguridad, este tipo de fraude corresponde a una técnica conocida como smishing, una práctica de ciberdelincuencia que utiliza mensajes de texto para engañar a las personas y obtener datos personales o bancarios.



"Te enviaron $655.000 por medio de (Bre..B) Confírmalos dentro de 24Hrs o serán retornados a su emisor", se lee en el mensaje fraudulento. En este tipo de mensajes detectados por las autoridades se menciona que el dinero debe ser confirmado dentro de un plazo específico, generalmente de 24 horas. El objetivo de este elemento es generar presión y urgencia en la víctima para que haga clic en el enlace sin verificar la autenticidad de la información.



Una vez la persona accede al enlace incluido en el mensaje, es redirigida a un sitio web que imita la apariencia de plataformas bancarias o de servicios de pago. En esa página se le solicita ingresar datos como usuario, contraseña, números de identificación, códigos de verificación o información relacionada con cuentas bancarias. Cuando la víctima proporciona estos datos, los delincuentes pueden utilizarlos para acceder a sus cuentas financieras, realizar transferencias no autorizadas o cometer otros delitos relacionados con fraude digital.

El secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, explicó que este tipo de engaños aprovecha la confianza que generan los sistemas de pago electrónicos y la curiosidad que puede despertar en las personas la posibilidad de recibir dinero. "Los delincuentes aprovechan nuevas herramientas tecnológicas para engañar a los ciudadanos. Ningún sistema de pago legítimo le va a pedir que confirme una transferencia a través de enlaces enviados por SMS. La recomendación es clara: no haga clic, no entregue información personal y verifique siempre desde la aplicación oficial de su banco", señaló.

Las autoridades también indicaron que los delincuentes suelen utilizar direcciones web acortadas o dominios poco conocidos para ocultar la dirección real del sitio fraudulento. Esto hace más difícil para los usuarios identificar que se trata de una página falsa. Ante esta situación, la Secretaría Distrital de Seguridad reiteró la importancia de verificar cualquier movimiento financiero directamente desde las aplicaciones oficiales de las entidades bancarias.



Recomendaciones para evitar este tipo de estafas

No abrir enlaces sospechosos enviados por mensajes de texto. Las transferencias realizadas mediante Bre-B se reflejan directamente en la aplicación del banco o billetera digital.

Desconfiar de los mensajes que generan urgencia, especialmente aquellos que indican que el dinero debe confirmarse en un tiempo limitado.

Revisar siempre las transacciones desde la aplicación oficial del banco o desde los canales autorizados por la entidad financiera.

No compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos personales en páginas web que se abren a través de enlaces recibidos por SMS.

Verificar cuidadosamente la dirección web antes de ingresar información personal.

Bloquear y marcar como spam los números telefónicos desde los cuales se envían este tipo de mensajes.

Eliminar los mensajes sospechosos y evitar interactuar con el enlace o responder al remitente.

En caso de que una persona haya ingresado información en una página fraudulenta o detecte movimientos sospechosos en su cuenta bancaria, debe comunicarse de inmediato con su entidad financiera para bloquear el acceso y evitar posibles pérdidas de dinero. Asimismo, quienes hayan sido víctimas de este tipo de fraude pueden presentar una denuncia ante las autoridades a través del CAI Virtual de la Policía Nacional.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co