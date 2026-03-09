Cómo abrir un CDT en Bold para recibir ganancias de hasta el 12%: este es el paso a paso

Los Certificados de Depósito a Término (CDT) se mantienen como una herramienta utilizada por quienes buscan asegurar una rentabilidad fija durante un periodo determinado. En 2026, Bold consolidó un CDT digital que permite obtener tasas que llegan hasta el 12% efectivo anual, con procesos totalmente en línea y requisitos mínimos. La apertura se realiza desde la aplicación, requiere una Cuenta Bold activa y permite elegir plazos entre 30 y 365 días, con cobertura del seguro de depósitos Fogafín, según la información oficial de la entidad.

Requisitos para abrir un CDT en Bold

Para constituir un CDT en Bold es necesario contar con una Cuenta Bold activa, ya que los recursos des tinados a la inversión provienen directamente de ese saldo. El monto mínimo para abrirlo es de $50.000, según lo informado por la plataforma. Bold explica que el proceso comienza al ingresar a la cuenta desde la aplicación o desde el panel web. Allí se encuentra la opción “CDT”, donde se despliegan las condiciones principales y la ruta para conocer más detalles del producto.



¿Cómo abrir una cuenta en Bold?

Para abrir una cuenta en Bold, el proceso inicia descargando la aplicación oficial de Bold, disponible para Android y iOS. La activación solo se realiza desde la app, donde se completa todo el registro. Una vez dentro de la aplicación, el sistema solicita verificar la identidad mediante documento válido, ya sea cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o Permiso por Protección Temporal. Todo este procedimiento es digital y no requiere visitas presenciales. Después de la verificación, es necesario ingresar la información personal solicitada por la plataforma, la cual habilita preguntas de seguridad para validar al usuario. Con estos datos, la app define el tipo de cuenta que se puede abrir y habilita las funciones principales.



Bold permite elegir entre dos modalidades de cuenta: depósito de bajo monto, disponible para personas naturales con límites mensuales de saldo y transferencias, y depósito ordinario, habilitado para personas naturales y jurídicas sin topes transaccionales. Esta selección se realiza dentro de la misma app. Una vez completados los pasos anteriores, la cuenta queda activa sin necesidad de monto mínimo. Desde ese momento, es posible realizar transferencias, organizar el dinero en bolsillos de ahorro y acceder a otras funciones ofrecidas por Bold, incluyendo la posibilidad de abrir CDTs cuando la cuenta ya está habilitada.



¿Cómo abrir un CDT en Bold?

Bold explica que el proceso comienza al ingresar a la cuenta desde la aplicación o desde el panel web. Allí se encuentra la opción “CDT”, donde se despliegan las condiciones principales y la ruta para conocer más detalles del producto. El simulador incorporado permite ingresar el valor que se desea invertir y calcular la proyección de ganancias, el total a recibir y la fecha estimada de liquidación. La entidad señala que la tasa puede variar y que la definitiva se confirma en el momento de la constitución del CDT. La simulación también permite evaluar cómo cambia el rendimiento según el plazo escogido, que puede ser de 30 a 365 días.



Bold permite elegir una fecha exacta de vencimiento dentro del rango mencionado, lo que otorga control sobre la planificación del dinero invertido. En este punto, la plataforma muestra la tasa efectiva anual correspondiente al plazo elegido. Para los plazos de un año, algunas entidades del mercado han registrado tasas cercanas al 12%, y Bold se ha ubicado entre las alternativas que alcanzan ese nivel. Con esta entidad, si decide invertir a seis meses las ganancias serían de $60.000 y a un año, de $120.000.

Antes de crear el CDT, la plataforma presenta la información completa: monto invertido, proyección de ganancias, fecha de vencimiento y términos aplicables. Bold indica que no es posible retirar los fondos antes del vencimiento, característica propia de este tipo de producto financiero. La entidad recuerda que las tasas pueden modificarse según el momento de la consulta y que la oferta definitiva se fija al confirmar la apertura.

Una vez revisadas las condiciones, la constitución se realiza aceptando los términos y validando la operación con la clave dinámica. El sistema confirma la apertura si el saldo disponible en la cuenta es suficiente. Recuerde que la aplicación permite monitorear el avance del CDT y consultar el valor acumulado según la fecha de consulta. Bold envía una notificación días antes del vencimiento para recordar la fecha en la que el dinero será consignado automáticamente a la cuenta.

